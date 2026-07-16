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Por cuarto año consecutivo, Cusco fue elegida como la Mejor Ciudad de Centro y Sudamérica, según los World’s Best Awards 2026. La ciudad imperial lideró nuevamente el ranking elaborado a partir de una encuesta anual de la prestigiosa revista Travel + Leisure, en la que miles de viajeros de todo el mundo califican sus experiencias en diferentes destinos, considerando aspectos como atractivos turísticos, gastronomía, cultura, hospitalidad, compras y oferta turística.

A través de su página institucional, la publicación destacó que “más que la puerta de entrada a los Andes, esta ciudad peruana de gran altitud cautiva con sus bares de coctelería de autor y sus auténticos mercados”. Los lectores de la reconocida revista también reconocieron las rutas de senderismo que conectan con paisajes andinos en el 'Ombligo del Mundo', otorgándole así el primer lugar en la categoría regional.

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Cusco superó a otras ciudades de Colombia, Argentina y Brasil en el ranking de los World’s Best Awards 2026

De acuerdo con la revista Travel + Leisure, las personas colocaron a Cusco como líder del ranking con un puntaje de 88,05, superando a Bogotá (87,97), Mendoza (87,46) y Antigua Guatemala (84,23). En la lista también aparecen Buenos Aires (83,98), Río de Janeiro (83,66), Lima (82,05), Cartagena (82,03), Ciudad de Panamá (81,93) y Quito (81,85).

Cusco es uno de los destinos turísticos más visitados del Perú y ofrece una amplia variedad de experiencias más allá de Machu Picchu. Entre ellas destacan las rutas de trekking, los recorridos por sitios arqueológicos y paisajes naturales como Palccoyo, Pisac y Ollantaytambo. La experiencia se complementa con una reconocida oferta gastronómica que fusiona ingredientes nativos y tradiciones andinas con propuestas de cocina contemporánea, según resaltó la Agencia Andina.

Uno de los rankings más prestigiosos de la industria turística

Los World’s Best Awards de Travel + Leisure son reconocidos como una de las encuestas más confiables de la industria turística. En la votación de cada año, los lectores eligen sus experiencias favoritas en categorías como ciudades, hoteles, aerolíneas, islas y operadores turísticos. Los resultados de esta edición fueron publicados en su sitio web y aparecerán también en su edición impresa en agosto.

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