Fiestas Patrias: 5 destinos fuera de Lima para comer rico, vivir aventuras y disfrutar paisajes increíbles

El feriado largo por Fiestas Patrias se acerca y los peruanos buscan escapadas fuera de Lima. Paísajes de costa, sierra y selva ofrecen diversas alternativas para disfrutar de la naturaleza. | Difusión

El feriado largo por Fiestas Patrias se acerca y los peruanos buscan escapadas fuera de Lima. Paísajes de costa, sierra y selva ofrecen diversas alternativas para disfrutar de la naturaleza. | Difusión

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El feriado largo por Fiestas Patrias ya está a la vuelta de la esquina y muchos peruanos buscan una escapada fuera de Lima para aprovechar los días de descanso.

La costa, la sierra y la selva ofrecen alternativas para quienes quieren desconectarse de la rutina, probar nuevos sabores, conocer lugares históricos o disfrutar de actividades al aire libre.

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Si aún no decides a dónde viajar, aquí te presentamos cinco destinos que combinan gastronomía, aventura, naturaleza y cultura.

1. Paracas: playas, fauna marina y comida frente al mar

Si buscas un destino cercano a Lima, Paracas es una de las opciones más prácticas para aprovechar el feriado largo. Sus paisajes desérticos frente al océano, sus playas y la Reserva Nacional de Paracas convierten a esta zona en una de las favoritas para una escapada de pocos días.

Una de las actividades más populares es el recorrido hacia las islas Ballestas, donde se pueden observar lobos marinos, pingüinos de Humboldt y diversas especies de aves. Además, la gastronomía marina es otro de los grandes atractivos del destino, con una amplia oferta de platos preparados a base de pescados y mariscos.

2. Tarapoto: cataratas, lagunas y sabores de la selva

Para quienes prefieren la naturaleza y la aventura, Tarapoto ofrece una experiencia completamente distinta. La ciudad se encuentra rodeada de paisajes amazónicos, cataratas, lagunas y rutas ecológicas.

Durante el viaje, los visitantes pueden conocer las cataratas de Ahuashiyacu y la Laguna Azul, también conocida como Laguna del Sauce. El recorrido se complementa con una gastronomía marcada por los sabores de la Amazonía, con platos como el juane y el tacacho con cecina, además de bebidas elaboradas con frutos de la región.

Tarapoto también permite acercarse a las costumbres y tradiciones de las comunidades locales.

3. Arequipa: arquitectura, historia y una de las mejores gastronomías del Perú

Arequipa es una de las alternativas más completas para viajar durante Fiestas Patrias. Su centro histórico, construido principalmente con sillar, ofrece recorridos por iglesias, casonas y espacios patrimoniales, entre ellos el conocido monasterio de Santa Catalina.

Pero la experiencia no termina en sus calles. La gastronomía arequipeña es uno de los principales motivos para visitar la ciudad. El rocoto relleno, el chupe de camarones y el tradicional adobo son algunos de los platos que los viajeros pueden probar durante su estadía.

Además, quienes cuentan con más tiempo pueden visitar el valle del Colca y disfrutar de sus paisajes andinos, así como observar el vuelo del cóndor.

4. Valle Sagrado: cultura andina, arqueología y nuevas experiencias

El Valle Sagrado de los Incas es una de las mejores opciones para quienes buscan combinar historia, naturaleza y cultura. Localidades como Pisac, Ollantaytambo, Urubamba y Chinchero forman parte de un circuito con complejos arqueológicos, mercados artesanales y paisajes de montaña.

A los atractivos tradicionales se suman nuevas propuestas para los visitantes. En Urubamba, por ejemplo, se inauguró recientemente el Boulevard x Tambo del Inka, un espacio de 2.000 metros cuadrados que reúne experiencias culturales inmersivas, talleres, muestras de arte textil, productos elaborados con fibra de alpaca, cafetería de especialidad, destilería andina y cervezas artesanales de la zona.

El espacio está abierto tanto para huéspedes como para visitantes, con acceso desde la avenida Ferrocarril. La gastronomía basada en productos locales y las experiencias vinculadas con las comunidades andinas completan la oferta turística de este destino.

5. Cajamarca: baños termales, historia y paisajes andinos

Cajamarca es otra alternativa para quienes buscan un viaje que combine naturaleza, historia y tradiciones. La ciudad y sus alrededores ofrecen diversos lugares para recorrer durante el feriado largo.

Entre los principales atractivos se encuentran los Baños del Inca, la Plaza de Armas y el complejo arqueológico de Cumbemayo. También es posible disfrutar de sus paisajes rurales y de una gastronomía basada en productos locales, especialmente quesos, carnes y derivados lácteos.

Por su patrimonio, sus costumbres y sus paisajes, Cajamarca ofrece una experiencia diferente para quienes buscan conocer una de las regiones más representativas de la sierra peruana durante Fiestas Patrias.