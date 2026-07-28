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Gobierno priorizará Plan de Contingencia ante El Niño: Keiko Fujimori anuncia descolmatación de ríos y defensas ribereñas

Keiko Fujimori anunció un plan de contingencia frente al fenómeno El Niño con obras de prevención, maquinaria pesada y apoyo a zonas vulnerables, aunque no precisó el presupuesto, cronograma ni las regiones priorizadas para su ejecución.

Keiko Fujimori anuncia plan de contingencia para mitigar el Fenómeno El Niño
Keiko Fujimori anuncia plan de contingencia para mitigar el Fenómeno El Niño
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Keiko Fujimori anunció que la mitigación del fenómeno El Niño será una de las dos prioridades inmediatas de su gestión, junto con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante su primer Mensaje a la Nación, afirmó que el Ejecutivo destinará recursos extraordinarios para ejecutar un plan de contingencia que incluirá la descolmatación de ríos, la construcción de defensas ribereñas, la protección de cuencas y el despliegue de maquinaria pesada en las zonas más vulnerables del país.

"Nuestros dos frentes inmediatos serán la mitigación del Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana. A ambos les destinaremos recursos extraordinarios", sostuvo la mandataria ante el Congreso, al advertir que el cambio climático y este fenómeno representan una amenaza para miles de familias, agricultores e infraestructura en diversas regiones del país.

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Fujimori señaló que su gobierno buscará reemplazar la respuesta reactiva por acciones preventivas. "Implementaremos un plan nacional de contingencia frente al Fenómeno El Niño. No podemos seguir reaccionando cuando el desastre ya ocurrió", manifestó.

Como parte de ese plan, anunció el inicio de trabajos de descolmatación de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de cuencas hidrográficas. También informó que el Ejecutivo enviará maquinaria pesada a los puntos críticos para reforzar las labores de prevención antes del inicio de la temporada de lluvias.

Medidas para reducir el impacto

La jefa de Estado indicó que el Gobierno implementará un sistema logístico de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las localidades afectadas por emergencias. Asimismo, aseguró que los agricultores perjudicados por el fenómeno recibirán asistencia financiera y técnica.

"Llevaremos maquinaria pesada a los puntos críticos y estableceremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar alimentos, agua y medicinas donde más se necesiten", afirmó durante su discurso.

La mandataria también adelantó que recurrirá a decretos de urgencia y solicitará facultades legislativas al Congreso para acelerar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño. Además, convocó a los gobiernos regionales y locales a trabajar de manera articulada para reducir los riesgos antes de la próxima temporada de lluvias.

El Niño, entre las prioridades del nuevo gobierno

En su primer mensaje como presidenta, Fujimori sostuvo que el fenómeno El Niño dejó de ser un problema del futuro y constituye una amenaza inmediata para el país. "El cambio climático y el Fenómeno El Niño ya no son problemas del futuro; destruyen cultivos, aíslan pueblos, dañan carreteras y afectan la vida de miles de agricultores", expresó.

Con este anuncio, el Ejecutivo coloca la prevención de desastres entre los ejes centrales del inicio de su gestión. No obstante, durante el discurso no precisó el presupuesto que destinará a estas intervenciones, los plazos para su ejecución ni las regiones que recibirán prioridad en la implementación de las obras y acciones de contingencia.

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