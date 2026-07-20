Fin a los trámites largos: Osiptel prohíbe a operadoras obligarte a llamar o ir a oficinas para cancelar tu servicio

Cancelar servicios de telefonía, internet o televisión es ahora más sencillo para los usuarios gracias a la nueva norma de Osiptel. Se eliminan prácticas que complicaban el proceso. | Foto: Andina/Composición LR

Cancelar servicios de telefonía, internet o televisión es ahora más sencillo para los usuarios gracias a la nueva norma de Osiptel. Se eliminan prácticas que complicaban el proceso. | Foto: Andina/Composición LR

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Cancelar un servicio de telefonía, internet o televisión por cable será más sencillo para los usuarios. La nueva Norma de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), establece cambios que reducen los tiempos de atención y eliminan algunas prácticas utilizadas por las empresas operadoras durante el proceso de baja.

Con las nuevas disposiciones, los usuarios podrán solicitar la cancelación de contratos de duración indeterminada sin necesidad de justificar su decisión. Además, las empresas deberán concretar la baja en un plazo máximo de un día hábil o en la fecha elegida por el abonado, siempre que no supere un mes calendario desde la solicitud.

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¿Cómo cambia el proceso para dar de baja un servicio de telefonía, internet o cable?

La norma dispone que la solicitud de baja podrá presentarse a través de cualquiera de los canales de atención habilitados por la empresa operadora. En el caso de las compañías con más de 500 mil abonados, también será obligatorio ofrecer herramientas de autogestión mediante sus aplicaciones móviles y páginas web, disponibles las 24 horas del día.

Asimismo, si el usuario inicia el trámite por un canal digital, la empresa ya no podrá derivarlo a una llamada telefónica o exigirle acudir a una oficina para completar el proceso. Toda la gestión deberá concluir en el mismo medio utilizado para presentar la solicitud y, al finalizar, la operadora tendrá que entregar de inmediato un código de confirmación.

La nueva norma también obliga a las operadoras a devolver pagos adelantados y agilizar el trámite

Otro de los cambios establece que, si el usuario pagó el servicio por adelantado y solicita la baja antes de que concluya su ciclo de facturación, la empresa estará obligada a devolver automáticamente el dinero correspondiente al período no utilizado, sin que el abonado tenga que presentar una solicitud adicional.

El reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses desde que la baja se haga efectiva, utilizando el medio elegido por el usuario al momento de contratar el servicio o, de no existir uno registrado, poniendo el monto a su disposición en los centros de atención de la operadora. Para resolver dudas sobre la aplicación de estas nuevas reglas, Osiptel mantiene disponible su servicio FonoAyuda 1844 y el formulario digital Osiptel Te Ayuda.