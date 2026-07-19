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Piden ayuda urgente para evacuar a niña awajún de 6 años en grave estado: fue víctima de violencia en Amazonas

El acceso a servicios médicos se complica debido a la avería de la chalupa de emergencia en El Cenepa. Comuneros exigen acceso inmediato a atención y captura del padrastro acusado de agresión, quien está prófugo.

La salud de una niña awajún de seis años en El Cenepa, Amazonas, está en grave riesgo tras sufrir violencia sexual. Organizaciones exigen atención médica urgente y evacuación aérea.
La salud de una niña awajún de seis años en El Cenepa, Amazonas, está en grave riesgo tras sufrir violencia sexual. Organizaciones exigen atención médica urgente y evacuación aérea. | Composición LR
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Organizaciones y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas de Amazonas solicitaron ayuda al Gobierno central ante la crítica situación de salud en la que se encuentra una niña de seis años en el distrito fronterizo de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui.

La menor awajún requiere una evacuación médica aérea urgente hacia un hospital especializado debido a severas complicaciones físicas que ponen en inminente riesgo su vida tras haber sido víctima de violencia sexual.

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En declaraciones para La República, la lideresa Rosmery Pioc Castro expuso la gravedad de la desatención y las deficiencias logísticas que pesan sobre el caso. Según detalló, el hecho se mantuvo oculto inicialmente en el entorno familiar directo, hasta que la persistencia de una hemorragia severa obligó a la madre a acudir al puesto de salud el último sábado por la tarde, activando la alerta médica y comunitaria.

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Niña awajún en grave riesgo de muerte

Durante la mañana de ayer, la menor fue trasladada desde la comunidad nativa fronteriza de Pantam Entsa hasta Huampami, capital del distrito. Sin embargo, Pioc advirtió que el estado de salud de la paciente presenta una palidez extrema y que el tiempo corre en contra. El centro asistencial local no cuenta con un banco de sangre ni con especialistas para realizar las transfusiones que requiere de urgencia para ser estabilizada.

El panorama se agrava drásticamente debido a que los vehículos de transporte y las embarcaciones fluviales, tanto del sector salud como del gobierno local, están malogrados e inutilizables, impidiendo cualquier traslado por vía terrestre o fluvial hacia Santa María de Nieva o Bagua.

Ante el aislamiento logístico, representantes civiles han coordinado de emergencia con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo, el Centro Emergencia Mujer (CEM), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y parlamentarias del Congreso de la República para agilizar la disposición de un helicóptero o transporte aéreo del Estado, el cual representa la única vía posible para salvar la vida de la niña.

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Presunto agresor de menor se dio a la fuga: exigen su captura

Por otro lado, la indignación comunal se concentra en la impunidad. El presunto agresor, identificado como Darwin Chup Wasum —padrastro de la menor y procedente de Chinim (Imaza)—, huyó del centro médico al ser descubierto por el personal sanitario y permanece prófugo.

Las organizaciones han solicitado la intervención de los apus y las autoridades comunales de la zona para cercar el territorio y facilitar la captura del sospechoso por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía.

"Exigimos que las autoridades pongan mano dura y capturen a este agresor. Estamos cansados; esto ocurre todos los días en el territorio y vemos un incremento preocupante de casos de violencia. Lo que se necesita es el accionar inmediato y articulado del Estado para que la distancia geográfica de nuestras infancias no signifique olvido", enfatizó Pioc.

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