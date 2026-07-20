Accidente múltiple en la línea Amarilla: varios vehículos chocaron a la altura del puente Huascar

La brigada de bomberos de Lima Expresa se encuentra en el lugar atendiendo la situación. La información se encuentra en desarrollo, por lo que se esperan más detalles. | Foto: Lima Express

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Un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos se registró la mañana de este 20 de julio en la vía expresa Línea Amarilla, a la altura del puente Huáscar, en el distrito del Rímac. El siniestro obligó al cierre temporal del viaducto para facilitar las labores de atención de la emergencia.

A través de un comunicado, Lima Expresa informó que restringió el acceso al viaducto que inicia en el puente Huáscar mientras se desarrollan las labores de rescate. Asimismo, precisó que su brigada particular de bomberos se encuentra en el lugar.

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Lima Expresa cerró el acceso al viaducto mientras continúan las labores de rescate

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, Lima Expresa confirmó el cierre temporal del viaducto e instó a los conductores a tomar rutas alternas mientras se atiende la emergencia. Hasta el momento, la empresa no ha precisado cuántos vehículos estuvieron involucrados ni las causas del choque.

El accidente ocurrió en un tramo de la Línea Amarilla cercano al puente Huáscar, uno de los principales accesos entre el Rímac y el Cercado de Lima. Como consecuencia de la restricción, se registra congestión vehicular en la zona.

Bomberos movilizaron cinco unidades para atender la emergencia en el Rímac

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue registrada a las 7:43 a. m. como un accidente vehicular que involucró automóviles dentro de la Línea Amarilla, en el distrito del Rímac.

Al lugar fueron despachadas cinco unidades de emergencia: una máquina de rescate, dos ambulancias, una unidad médica y otra unidad de apoyo, con el objetivo de atender a las personas involucradas y asegurar la zona. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de heridos ni han informado sobre víctimas fatales.