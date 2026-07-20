HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

"Mi amor, te amo", futbolista de Universitario Jairo Concha oficializa su romance con la influencer Daniela Butrón con emotiva dedicatoria por su cumpleaños número 30.

Jairo Concha es una de las máximas figuras de Universitario. Foto: Composición LR/Instagram.
Jairo Concha es una de las máximas figuras de Universitario. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

El volante de Universitario, Jairo Concha confirmó su romance con Daniela Butrón, hija del histórico exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón. El también integrante de la selección peruana hizo oficial su relación al dedicarle un emotivo mensaje por el cumpleaños número 30 de la influencer.

Con esta publicación, el futbolista puso fin a los rumores que circulaban desde hace varios meses sobre un supuesto noviazgo entre ambos. Justamente, el último fin de semana, Daniela Butrón compartió una imagen junto a Concha en sus redes sociales donde disfrutaban de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Jairo Concha y la romántica publicación a Daniela Butrón. Foto: Instagram.

Jairo Concha y la romántica publicación a Daniela Butrón. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

lr.pe

Jairo Concha oficializa su relación con Daniela Butrón con emotivo mensaje

Jairo Concha confirmó su romance con Daniela Butrón al dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram. El volante de Universitario publicó un collage de fotografías en las que aparece junto a la influencer compartiendo románticos momentos.

"Feliz cumpleaños, mi amor, te amo", escribió el futbolista en la publicación, donde además etiquetó a la hija del exarquero Leao Butrón.

Daniela Butrón no tardó en responder el gesto de su pareja y le dedicó un cariñoso mensaje en la misma publicación: "Yo más, mi amor, gracias por todo", escribió la influencer, acompañando sus letras con un emoji de carita enamorada y una canción del grupo One Direction.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado la fecha exacta en la que iniciaron su romance, aunque desde hace meses eran vinculados por sus seguidores.

PUEDES VER: Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jairo Concha y Daniela Butrón?

La confirmación del romance entre Jairo Concha y Daniela Butrón no solo llamó la atención de los seguidores de ambos, sino que también despertó curiosidad por la diferencia de edad entre la pareja.

El futbolista integrante de la selección peruana nació el 27 de mayo de 1999, por lo que actualmente tiene veintisiete años. Por su parte, la creadora de contenido llegó al mundo el 20 de julio de 1996 y acaba de cumplir treinta años. En conclusión, entre ambos existe una diferencia de tres años de edad, siendo Daniela Butrón mayor que el futbolista.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jairo Concha advierte lo complicado que será Honduras para la selección peruana: "Están a nuestro nivel"

Jairo Concha advierte lo complicado que será Honduras para la selección peruana: "Están a nuestro nivel"

LEER MÁS
Álex Valera criticó reclamos en la Liga 1 tras sanción a Jairo Concha: "Nos hemos puesto muy cristalitos"

Álex Valera criticó reclamos en la Liga 1 tras sanción a Jairo Concha: "Nos hemos puesto muy cristalitos"

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

LEER MÁS
Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

LEER MÁS
Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

LEER MÁS
Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025