Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

Jairo Concha es una de las máximas figuras de Universitario. Foto: Composición LR/Instagram.

Jairo Concha es una de las máximas figuras de Universitario. Foto: Composición LR/Instagram.

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El volante de Universitario, Jairo Concha confirmó su romance con Daniela Butrón, hija del histórico exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón. El también integrante de la selección peruana hizo oficial su relación al dedicarle un emotivo mensaje por el cumpleaños número 30 de la influencer.

Con esta publicación, el futbolista puso fin a los rumores que circulaban desde hace varios meses sobre un supuesto noviazgo entre ambos. Justamente, el último fin de semana, Daniela Butrón compartió una imagen junto a Concha en sus redes sociales donde disfrutaban de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Jairo Concha y la romántica publicación a Daniela Butrón. Foto: Instagram.

Jairo Concha oficializa su relación con Daniela Butrón con emotivo mensaje

Jairo Concha confirmó su romance con Daniela Butrón al dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram. El volante de Universitario publicó un collage de fotografías en las que aparece junto a la influencer compartiendo románticos momentos.

"Feliz cumpleaños, mi amor, te amo", escribió el futbolista en la publicación, donde además etiquetó a la hija del exarquero Leao Butrón.

Daniela Butrón no tardó en responder el gesto de su pareja y le dedicó un cariñoso mensaje en la misma publicación: "Yo más, mi amor, gracias por todo", escribió la influencer, acompañando sus letras con un emoji de carita enamorada y una canción del grupo One Direction.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado la fecha exacta en la que iniciaron su romance, aunque desde hace meses eran vinculados por sus seguidores.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jairo Concha y Daniela Butrón?

La confirmación del romance entre Jairo Concha y Daniela Butrón no solo llamó la atención de los seguidores de ambos, sino que también despertó curiosidad por la diferencia de edad entre la pareja.

El futbolista integrante de la selección peruana nació el 27 de mayo de 1999, por lo que actualmente tiene veintisiete años. Por su parte, la creadora de contenido llegó al mundo el 20 de julio de 1996 y acaba de cumplir treinta años. En conclusión, entre ambos existe una diferencia de tres años de edad, siendo Daniela Butrón mayor que el futbolista.