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Osiptel bloqueará 360.000 celulares durante julio: cómo saber si tu equipo está en riesgo y evitar la suspensión

El primer bloqueo se realiza este 7 de julio. Las siguientes jornadas están programadas para el 14 y el 21 del mismo mes. La medida afecta a celulares que no están registrados en la lista blanca del Renteseg y que presentan observaciones relacionadas con el IMEI.

Osiptel bloqueará 360.000 celulares en julio.
Osiptel bloqueará 360.000 celulares en julio. | Andina
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Más de 360.000 celulares serán bloqueados por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) durante julio como parte de una nueva ofensiva contra el mercado ilegal de teléfonos robados. Esta medida alcanzará a equipos que no están registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que fueron detectados vinculados al uso previo de IMEI alterados.

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El proceso se desarrollará en tres etapas. El primer bloqueo comenzó este 7 de julio, mientras que las siguientes jornadas están previstas para el 14 y 21 de julio. En cada fecha se desactivarán alrededor de 120.000 equipos, según informó el organismo regulador.

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Con esta nueva intervención, la cifra de celulares bloqueados superará los 2 millones entre enero y julio de 2026. Si se considera el periodo desde abril de 2025, cuando se reforzaron estas acciones, el total sobrepasará los 4,6 millones de dispositivos.

La identificación de los equipos se realiza mediante el sistema Renteseg, que remite las órdenes de bloqueo a las empresas operadoras para que ejecuten la suspensión del servicio conforme al procedimiento establecido por Osiptel.

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¿Cómo evitar que bloqueen tu celular?

Antes de ejecutar el bloqueo, las empresas operadoras deberán comunicar la medida a sus clientes mediante un mensaje de texto (SMS). Una vez recibida la notificación, dispondrán de un plazo máximo de dos días hábiles para concretar la suspensión del servicio, tiempo durante el cual el usuario podrá regularizar la situación de su equipo.

El trámite dependerá del lugar donde se adquirió el dispositivo:

  • Si el celular fue comprado en Perú, el usuario debe solicitar a la empresa que lo vendió que registre el equipo en la lista blanca del Renteseg.
  • Si fue adquirido en el extranjero para uso personal, deberá acudir a la empresa operadora con la que tiene contratado el servicio móvil para gestionar el registro correspondiente.

Para facilitar la consulta, Osiptel habilitó en el portal del Renteseg la sección "Bloqueo de IMEI no registrados en la lista blanca", donde los usuarios pueden revisar el número de equipos bloqueados por mes y año, además de un mapa interactivo con las regiones donde la medida ha tenido mayor impacto. Si un equipo fue adquirido legalmente, el organismo recomienda realizar el registro correspondiente para evitar que sea bloqueado.

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