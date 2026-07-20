'Combatientes' llevan la ventaja en el historial de las semifinales en 'Esto es guerra'. Foto: Instagram

'Combatientes' llevan la ventaja en el historial de las semifinales en 'Esto es guerra'. Foto: Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La emoción llega a su punto más alto en 'Esto es guerra'. Este lunes 20 de julio del 2026 se disputa la gran semifinal de 'EEG desafío 14', una jornada decisiva en la que los equipos de los guerreros y los combatientes buscarán asegurar un importante beneficio de cara a lo que será la gran final de la temporada.

Si no quieres perderte ningún detalle del enfrentamiento, aquí te contamos a qué hora empieza la transmisión en vivo, dónde ver el programa y todo lo que debes saber sobre este día clave en el reality de competencia de América Televisión, que promete una noche llena de competencia, retos de alto nivel y momentos de máxima tensión entre ambas escuadras.

Combatientes y guerreros se enfrentan al todo o nada en la semifinal

La recta final de la competencia expone la paridad y la estrategia de ambas escuadras en un escenario de duelos directos. El equipo de los Combatientes afronta esta etapa bajo la capitanía de Pancho Rodríguez, acompañado en la delegación por Paul Michael, Kevin Díaz, Leandro Cabello, Alisson Pastor, Melissa Loza y Raysa Ortiz.

Por su parte, la plantilla de los Guerreros está liderada por Patricio Parodi y la integran Raúl Carpena, Said Palao, Jota Benz, Rosángela Espinoza, Onelia Molina y Sirena Ortiz.

Al cierre de la última jornada del viernes 17 de julio, el panorama estadístico presentaba una marcada diferencia. El conjunto dirigido por Katia Palma acumuló un total de 8.200 puntos, colocándose por encima de la delegación comandada por Mathías Brivio, que registró 6.900 unidades.

De acuerdo con las precisiones reglamentarias emitidas por la producción a través de Mister G., el equipo que iniciara la semifinal en el primer lugar del tablero obtendría un beneficio estratégico directo sobre su rival, un factor que sitúa a la escuadra de la exjurado de 'Yo soy' con una ventaja inicial de 1.300 puntos de cara a los circuitos definitivos de esta noche.

¿Qué enfrentamientos habrá este lunes en 'Esto es guerra'?

Para la semifinal programa para el lunes 20 de julio, la producción armará un circuito de largo aliento, en el cual, todos los competidores de ambos equipos lo darán el todo por el todo para quedarse con el punto.

Para el programa de este lunes, se darán los siguientes duelos:

Said Palao (Guerreros) contra Pancho Rodríguez (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Patricio Parodi (Guerreros) contra Kevin Díaz (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Rosángela Espinoza (Guerreros) contra Alisson Pastor (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Onelia Molina (Guerreros) contra Melissa Loza (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Sirena Ortiz (Guerreros) contra Raysa Ortiz (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Jota Benz (Guerreros) contra Leandro 'La máquina' (Combatientes)

(Guerreros) contra (Combatientes) Raúl Carpena (Guerreros) contra Paul Michael (Combatientes)

¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de 'Esto es guerra' EN VIVO 2026?

La fanaticada de 'Esto es guerra' aguarda con expectativa el desenlace de esta fase semifinal, donde ambos equipos buscarán consolidar su supremacía tras una ardua temporada.

La transmisión del evento será emitida en directo a través de la señal abierta de América Televisión desde las 7.30 p. m., estando disponible también para el público digital mediante la plataforma América TV Go.