HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza responde a los ataques del Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Osiptel refuerza el control de líneas móviles: así funcionará el límite de siete líneas

Las empresas operadoras tendrán seis meses para adaptar sus sistemas a un mecanismo de verificación centralizado que impedirá nuevas contrataciones cuando una persona natural supere el límite legal de siete líneas móviles. La medida busca reforzar la seguridad en la contratación y mejorar el control sobre la titularidad de los servicios.

Las nuevas reglas buscan reforzar la verificación de la titularidad de las líneas móviles antes de cada contratación.
Las nuevas reglas buscan reforzar la verificación de la titularidad de las líneas móviles antes de cada contratación. | Osiptel
Escuchar
Resumen
Compartir

La contratación de líneas móviles en el país tendrá un nuevo filtro. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó la norma que obliga a las empresas operadoras a verificar, antes de concretar una nueva contratación, cuántas líneas móviles tiene registradas una persona natural. Si el solicitante supera el límite legal de siete servicios móviles, la empresa no podrá activar una línea adicional, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente.

Únete a nuestro canal de política y economía

La disposición desarrolla lo establecido en el Decreto Legislativo N.°1738, vigente desde febrero de este año, que fijó un máximo de siete líneas móviles por persona natural como parte de las medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir el uso irregular de líneas telefónicas vinculadas a delitos como la extorsión y la suplantación de identidad.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 07/07/26 | La República - LR+

El nuevo esquema contempla la implementación de un sistema centralizado administrado por Osiptel, al que las empresas operadoras deberán adecuarse en un plazo de seis meses. A través de este mecanismo será posible verificar, mediante procesos seguros de autenticación, la cantidad de líneas registradas a nombre de un titular antes de aprobar una nueva contratación.

PUEDES VER: Conflicto en Medio Oriente podría afectar exportaciones peruanas

lr.pe

Cómo funciona el límite de siete líneas móviles por persona

El control también alcanzará a quienes actualmente superen el límite permitido. Para ello, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) identificará los casos en que una persona tenga más de siete líneas contratadas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto.

Los clientes recibirán mensajes de texto y correos electrónicos durante 10 días hábiles para que puedan elegir qué líneas desean mantener, solicitar la baja de las excedentes o transferir su titularidad. Si no realizan ninguna gestión dentro del plazo establecido, la empresa operadora procederá con la baja de las líneas adicionales, siguiendo el procedimiento previsto por la norma.

Devoluciones a usuarios y nuevas reglas para ciudadanos extranjeros

La norma incorpora, además, medidas para proteger a los consumidores durante la aplicación del nuevo sistema. En caso de que una línea pospago o de control sea dada de baja por exceder el límite permitido, las empresas no podrán cobrar por los días en que el servicio permanezca inactivo y estarán obligadas a devolver cualquier pago efectuado por adelantado correspondiente a ese período.

PUEDES VER: Sunarp: inscripción de títulos creció 10,4% en el primer semestre de 2026

lr.pe

Asimismo, se establecen nuevos mecanismos de validación para ciudadanos extranjeros que contraten servicios móviles utilizando el carné de identidad emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La norma también incorpora un régimen específico de infracciones para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones relacionadas con la verificación del límite de líneas, el envío de comunicaciones a los titulares o el registro de la información requerida por el regulador.

Con la entrada en vigencia de esta regulación, las empresas de telecomunicaciones deberán reforzar sus procesos de verificación antes de activar nuevas líneas, mientras que los usuarios tendrán la responsabilidad de revisar cuántos servicios móviles figuran a su nombre y regularizar cualquier exceso. El objetivo es que la contratación de estos servicios incorpore mayores controles sin afectar a la mayoría de consumidores, que se mantienen por debajo del límite establecido por la legislación vigente.

El límite de siete líneas móviles por persona natural representa un nuevo reto para las empresas de telecomunicaciones, que deberán adecuar sus sistemas para verificar la titularidad de cada contratación antes de activar un servicio. La implementación de estos controles también exigirá mantener actualizada la información de los clientes y atender los casos de personas que, por motivos laborales o comerciales, administran varias líneas telefónicas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Más de 360 mil celulares serán bloqueados por OSIPTEL antes de Fiestas Patrias: revisa si tu equipo está en riesgo

Más de 360 mil celulares serán bloqueados por OSIPTEL antes de Fiestas Patrias: revisa si tu equipo está en riesgo

LEER MÁS
Osiptel bloqueará 360.000 celulares durante julio: cómo saber si tu equipo está en riesgo y evitar la suspensión

Osiptel bloqueará 360.000 celulares durante julio: cómo saber si tu equipo está en riesgo y evitar la suspensión

LEER MÁS
Osiptel publica el ranking de calidad de atención 2025: solo dos empresas de telecomunicaciones superan la meta, ¿cuáles son?

Osiptel publica el ranking de calidad de atención 2025: solo dos empresas de telecomunicaciones superan la meta, ¿cuáles son?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crédito suplementario de S/9.596 millones fue aprobado por el Congreso: financiará beneficios CAS, salud, educación y elecciones

Crédito suplementario de S/9.596 millones fue aprobado por el Congreso: financiará beneficios CAS, salud, educación y elecciones

LEER MÁS
Gratificaciones para trabajadores CAS: Congreso fija un mínimo de S/300 y MEF definirá cómo se pagará

Gratificaciones para trabajadores CAS: Congreso fija un mínimo de S/300 y MEF definirá cómo se pagará

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, miércoles 15 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 15 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025