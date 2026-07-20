El próximo feriado no es el 28 de julio: esta es la fecha de descanso que se activa en Perú esta semana

Este feriado fue oficializado por la Ley N.º 31822 y rinde tributo a uno de los héroes más significativos de la historia militar peruana, quien falleció en 1941. | Foto: Andina/Composición LR

Este feriado fue oficializado por la Ley N.º 31822 y rinde tributo a uno de los héroes más significativos de la historia militar peruana, quien falleció en 1941. | Foto: Andina/Composición LR

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El calendario de julio incluye tres feriados nacionales, pero el siguiente día de descanso no corresponde al 28 de julio, como muchos podrían pensar. Antes de las celebraciones por Fiestas Patrias, los peruanos tendrán un nuevo feriado el miércoles 23 de julio, fecha incorporada oficialmente mediante la Ley N.º 31822.

Ese día se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en homenaje al capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales héroes nacionales. La jornada forma parte del calendario oficial de feriados y beneficia a trabajadores de los sectores público y privado conforme a la legislación vigente.

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¿Por qué el 23 de julio es feriado nacional y qué se conmemora en esta fecha?

El feriado del 23 de julio fue creado para rendir homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, quien perdió la vida durante el conflicto con Ecuador en 1941. Su acción es recordada como uno de los hechos más representativos de la historia militar del Perú.

Quiñones nació en Pimentel, Lambayeque, en 1914 e ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez en 1935. Tras graduarse como piloto de caza, integró distintas unidades de la Fuerza Aérea hasta participar en la campaña militar de 1941.

Durante una misión sobre la zona de Quebrada Seca, su aeronave fue alcanzada por fuego enemigo. En lugar de utilizar el paracaídas, dirigió el avión contra una posición de ametralladoras, acción por la que posteriormente fue declarado Héroe Nacional mediante la Ley N.° 16126.

¿Quiénes podrán descansar y cómo queda el calendario de feriados y días no laborables de julio?

Al tratarse de un feriado nacional, el descanso alcanza a trabajadores de los sectores público y privado bajo las condiciones previstas en la normativa laboral. Quienes deban laborar durante esa fecha tendrán derecho a la compensación correspondiente si no reciben un descanso sustitutorio.

Tras el feriado del 23 de julio, el calendario continuará con los feriados del 28 y 29 de julio, dedicados a la Proclamación de la Independencia del Perú. Además, el Gobierno declaró día no laborable compensable el lunes 27 de julio para los trabajadores del sector público, permitiendo un descanso continuo de cinco días junto con el fin de semana del 25 y 26 de julio. En el sector privado, la aplicación de esa medida dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.