OFICIAL | Bono de S/300 para el Servicio Militar Acuartelado: quiénes lo recibirán y qué establece la norma

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El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de S/ 300 para el personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. El beneficio fue aprobado mediante la Ley N.° 32732, publicada en el diario oficial El Peruano, y se entregará por única vez durante julio de 2026.

La norma establece que el bono no tiene carácter remunerativo ni pensionable, por lo que no se incorporará al sueldo, no servirá como base para beneficios sociales y tampoco estará sujeto a cargas sociales.

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¿Quiénes recibirán el bono de S/ 300?

El beneficio está dirigido al personal que actualmente presta Servicio Militar Acuartelado en las tres instituciones de las Fuerzas Armadas.

Para acceder al bono, los beneficiarios deberán encontrarse registrados, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cómo se financiará el pago?

La Ley N.° 32732 autoriza destinar hasta S/ 13 millones al Ministerio de Defensa para financiar el pago del bono extraordinario. Además, precisa que estos recursos no podrán utilizarse para fines distintos a los establecidos en la norma.

Con el fin de ejecutar la medida, el Ministerio de Defensa fue exceptuado de las restricciones previstas en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Se suma al aumento de la asignación mensual

El bono extraordinario se añade al incremento de la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado, vigente desde junio del 2026 mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-EF.

Con ese reajuste, un soldado, grumete o avionero de la tropa regular recibe S/ 384 mensuales, mientras que quienes alcanzan el quinto reenganche pueden percibir hasta S/ 1.203, de acuerdo con el grado equivalente en cada institución armada.