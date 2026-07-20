El incidente ocurrió el domingo 19 de julio tras una presentación en Zarumilla. A pesar del choque, la cantante informó que no hubo heridos y todos están bien. Fotos: Instagram

El incidente ocurrió el domingo 19 de julio tras una presentación en Zarumilla. A pesar del choque, la cantante informó que no hubo heridos y todos están bien. Fotos: Instagram

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Minutos de angustia vivieron Azucena Calvay y su agrupación musical luego de que el bus en el que viajaban chocara en plena ruta de la carretera de la sierra de La Libertad.

El lamentable suceso ocurrió en la ruta de Pataz a Trujillo, la tarde del domingo 19 de julio, después de que la artista de cumbia tuviera una presentación en el centro poblado de Zarumilla, en Pataz.

"En el transcurso de Pataz hasta Trujillo hemos tenido un accidente, por lo que hemos llegado tarde (noche de domingo). El bus se ha roto la luna, pasó de la llanta, se ha chocado y en la parte de atrás han tenido que colocarle cinta para poder llegar a Trujillo. Gracias a Dios todos estamos bien", detalló la cantante.

Tras lo ocurrido, Calvay informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que su vehículo sufrió algunos daños tras el accidente. Asimismo, agregó que estuvieron varados durante varias horas en el sector de Canaquiles.

Finalmente, la cantante chiclayana agradeció a sus seguidores por su apoyo y mencionó que no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.