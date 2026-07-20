HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Se salva de morir! Azucena Calvay sufre accidente en carretera de La Libertad y muestra cómo quedó el bus tras choque

Azucena Calvay y su agrupación musical vivieron momentos de angustia tras un accidente en su bus, que chocó en la carretera de La Libertad, ruta Pataz-Trujillo.

El incidente ocurrió el domingo 19 de julio tras una presentación en Zarumilla. A pesar del choque, la cantante informó que no hubo heridos y todos están bien. Fotos: Instagram
El incidente ocurrió el domingo 19 de julio tras una presentación en Zarumilla. A pesar del choque, la cantante informó que no hubo heridos y todos están bien. Fotos: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Minutos de angustia vivieron Azucena Calvay y su agrupación musical luego de que el bus en el que viajaban chocara en plena ruta de la carretera de la sierra de La Libertad.

El lamentable suceso ocurrió en la ruta de Pataz a Trujillo, la tarde del domingo 19 de julio, después de que la artista de cumbia tuviera una presentación en el centro poblado de Zarumilla, en Pataz.

"En el transcurso de Pataz hasta Trujillo hemos tenido un accidente, por lo que hemos llegado tarde (noche de domingo). El bus se ha roto la luna, pasó de la llanta, se ha chocado y en la parte de atrás han tenido que colocarle cinta para poder llegar a Trujillo. Gracias a Dios todos estamos bien", detalló la cantante.

Tras lo ocurrido, Calvay informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que su vehículo sufrió algunos daños tras el accidente. Asimismo, agregó que estuvieron varados durante varias horas en el sector de Canaquiles.

Finalmente, la cantante chiclayana agradeció a sus seguidores por su apoyo y mencionó que no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Azucena Calvay celebrará su tercer aniversario en El Huaralino junto a Caribeños de Guadalupe, Los Rebeldes de la Cumbia y más artistas

Azucena Calvay celebrará su tercer aniversario en El Huaralino junto a Caribeños de Guadalupe, Los Rebeldes de la Cumbia y más artistas

LEER MÁS
Extrabajador de Azucena Calvay la acusa de agresión e incumplimiento de pagos junto a su pareja: "Ya está denunciado"

Extrabajador de Azucena Calvay la acusa de agresión e incumplimiento de pagos junto a su pareja: "Ya está denunciado"

LEER MÁS
Azucena Calvay lanza contundente advertencia a su pareja en redes: "Para que aprenda a respetar"

Azucena Calvay lanza contundente advertencia a su pareja en redes: "Para que aprenda a respetar"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Salas confiesa por primera vez delicado momento que vivió con su esposo Sergio Coloma: "Le dije: '¿Eres feliz?'"

Natalia Salas confiesa por primera vez delicado momento que vivió con su esposo Sergio Coloma: "Le dije: '¿Eres feliz?'"

LEER MÁS
Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

LEER MÁS
Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

LEER MÁS
Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Óscar del Portal y Toño Vargas tras tensa pelea durante transmisión de la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

Magaly Medina arremete contra Óscar del Portal y Toño Vargas tras tensa pelea durante transmisión de la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025