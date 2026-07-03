¿Habrá clases este 6 de julio por el Día del Maestro? Esto confirmó el Minedu sobre las actividades escolares

El Minedu confirmó la disposición para este lunes 6 de julio en el marco del Día del Maestro | Composición LR

El Minedu confirmó la disposición para este lunes 6 de julio en el marco del Día del Maestro | Composición LR

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A pocos días de celebrarse el Día del Maestro en Perú, miles de estudiantes, padres de familia y docentes se preguntan si este lunes 6 de julio habrá clases con normalidad o si estas serán suspendidas. Ante las dudas, el Ministerio de Educación (Minedu) ya tiene una postura sobre cómo procederán las instituciones educativas.

Aunque la fecha conmemora la labor de los docentes en todo el país, el 6 de julio no figura como feriado ni como día no laborable en el calendario oficial publicado en El Peruano, por lo que las actividades laborales y educativas se desarrollarán con normalidad en el sector público y privado, salvo las disposiciones específicas que emita el Minedu para las escuelas.

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¿Habrá clases escolares durante el Día del Maestro 2026?

Pese a que el 6 de julio no es un feriado nacional, el Ministerio de Educación mantiene la práctica de suspender las clases en los colegios públicos como parte de la conmemoración por el Día del Maestro.

Esta medida busca reconocer el trabajo que realizan los docentes en la formación de millones de estudiantes en todo el país. En consecuencia, los escolares de instituciones educativas públicas no asistirían a clases ese día.

En el caso de los colegios privados, la suspensión no es obligatoria. Cada institución tiene la facultad de decidir si acoge esta disposición o mantiene sus labores académicas con normalidad, por lo que se recomienda a los padres de familia consultar directamente con el centro educativo de sus hijos.

¿El Día del Maestro es feriado en Perú?

No. El lunes 6 de julio de 2026 no ha sido declarado feriado nacional ni día no laborable, por lo que las actividades en entidades públicas, empresas privadas y otros sectores continuarán de manera habitual.

La suspensión de clases en colegios públicos responde a una disposición del Ministerio de Educación para reconocer la labor de los maestros y no implica la paralización del resto de actividades en el país.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro en Perú?

Cada 6 de julio, el Perú rinde homenaje a los docentes por su contribución a la formación académica y humana de las nuevas generaciones. La fecha recuerda la importancia de la educación como uno de los pilares del desarrollo del país y reconoce el compromiso de miles de maestros que desempeñan su labor en instituciones de educación inicial, primaria y secundaria.

Además de impartir conocimientos, los docentes cumplen un papel fundamental en la transmisión de valores, el fortalecimiento de la ciudadanía y el desarrollo integral de los estudiantes, motivo por el cual esta jornada se ha convertido en una de las principales fechas de reconocimiento al magisterio peruano.

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