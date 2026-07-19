UNALM cambia otra vez resultados de admisión y postulantes que ingresaron ahora figuran como “No ingreso”

La Universidad Nacional Agraria La Molina modificó nuevamente los resultados de su proceso de admisión 2026-II, generando inquietud en postulantes y familias afectadas. | Composición LR

La Universidad Nacional Agraria La Molina modificó nuevamente los resultados de su proceso de admisión 2026-II, generando inquietud en postulantes y familias afectadas. | Composición LR

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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) volvió a modificar los resultados de su proceso de admisión 2026-II, generando preocupación entre postulantes y familias que aseguran haber sido perjudicados por los cambios realizados tras el error reconocido por la propia institución.

El 16 de julio, la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM publicó un nuevo comunicado en el que informó que dejaba sin efecto la lista de resultados publicada el 12 de julio, así como el comunicado emitido el 14 de julio, mediante el cual se habían anunciado vacantes adicionales. La universidad señaló que realizaría una nueva validación de la asignación de vacantes tomando en cuenta la primera y segunda opción de carrera elegida por los postulantes.

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Sin embargo, la nueva lista generó reclamos entre algunos postulantes que habían aparecido como ingresantes en los resultados iniciales y que ahora figuran con la condición de “No ingreso”. La relación publicada el 16 de julio contiene los resultados generales del examen de admisión 2026-II y registra, para cada postulante, su puntaje final y la condición obtenida.

Postulantes cuestionan cambios en los resultados

De acuerdo con las familias afectadas, el problema se originó luego de que la UNALM reconociera un error en la asignación de vacantes al no considerar adecuadamente la segunda opción de carrera elegida por algunos postulantes. Tras la publicación de los primeros resultados, la universidad anunció una nueva distribución de vacantes.

No obstante, el último 16 de julio la institución decidió dejar sin efecto tanto los resultados del 12 de julio como el comunicado del 14 de julio. La decisión fue comunicada a través de una nueva publicación, en la que la Comisión Permanente de Admisión sostuvo que la validación buscaba respetar la primera y segunda opción de carrera de los postulantes.

Los padres y postulantes cuestionan que estos cambios hayan generado consecuencias para personas que ya habían sido consideradas oficialmente ingresantes. Según relatan, algunas familias empezaron a realizar gastos y tomar decisiones vinculadas con el inicio de la vida universitaria, como pagos, búsqueda de alojamiento y planificación de traslados, antes de que la universidad publicara una nueva lista.

El último viernes 17, un grupo de padres de familia y postulantes acudió a la universidad con la expectativa de obtener una explicación sobre la modificación. Sin embargo, según relatan, no recibieron una respuesta concreta por parte de la institución. Lo único que se les indicó fue que presentaran su denuncia a través de la Mesa de Partes Virtual. Hasta el momento, aseguran, no han sido escuchados ni han recibido una respuesta sobre sus reclamos.

Familiares acudirán a la Universidad Agraria

Ante esta situación, un grupo de familias afectadas anunció que acudirá nuevamente a la sede de la Universidad Nacional Agraria La Molina este lunes 20 de julio para presentar sus reclamos con asesoría legal y solicitar explicaciones sobre los cambios en los resultados del proceso de admisión.

Los afectados cuestionan que un error reconocido por la propia universidad haya terminado perjudicando a otros postulantes y piden conocer el sustento de las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente de Admisión.

Los afectados aseguran que son varias las familias que atraviesan la misma incertidumbre y que no solo buscan una explicación clara y transparente, sino también que se respeten los resultados oficiales publicados el 12 de julio. Señalan que dichos resultados fueron emitidos por la propia universidad. Por ello, consideran que un error administrativo de la institución no debería afectar a quienes fueron declarados oficialmente ingresantes.

La UNALM, por su parte, sostuvo que la nueva validación busca garantizar la correcta asignación de vacantes y reafirmó su compromiso de actuar con objetividad y responsabilidad, así como de preservar la integridad y credibilidad del proceso de admisión.