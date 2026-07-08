Juzgado de Paz Letrado de Huarango juramentará a seis estudiantes como Jueces de Paz Escolar

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Con el propósito de promover una cultura de paz y acercar la justicia a la comunidad educativa, el Juzgado de Paz Letrado de Huarango, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, realizará el próximo martes 14 de julio la ceremonia de juramentación de tres estudiantes como Jueces de Paz Escolar y tres estudiantes como Secretarios de Justicia de Paz Escolar de la Institución Educativa N.° 16498 "Túpac Amaru II", del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio.

La ceremonia será presidida por el juez del Juzgado de Paz Letrado de Huarango, Dr. Jheyson Emanuel Arbaiza Rodríguez, quien tomará el juramento a los escolares y hará entrega de los diplomas que los acreditan para ejercer estas responsabilidades dentro de su institución educativa.

Esta actividad se desarrolla en el marco del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que promueve la participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de espacios de convivencia basados en el respeto, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

Los estudiantes juramentados asumirán el compromiso de contribuir a la convivencia escolar, promoviendo el respeto entre sus compañeros y fomentando mecanismos de diálogo para la resolución pacífica de las diferencias que puedan presentarse en el entorno educativo.

Con esta ceremonia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, reafirma su compromiso de acercar el servicio de justicia a la ciudadanía desde las instituciones educativas, impulsando la formación de escolares con valores, liderazgo y vocación de servicio, en el marco de una gestión al servicio de las personas.