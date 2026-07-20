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Buen Gobierno anuncia que no cobrará bono de instalación en el Congreso bicameral

Jorge Nieto confirmó que su bancada rechazará el pago y pidió una revisión completa de la escala salarial en el Estado peruano.

Congresistas de la bancada Buen Gobierno que residan en Lima no cobrarán bono de instalación. Foto: captura de pantalla
Congresistas de la bancada Buen Gobierno que residan en Lima no cobrarán bono de instalación. Foto: captura de pantalla
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El Partido del Buen Gobierno anunció que ninguno de sus congresistas electos, tanto diputados como senadores, cobrará el bono de instalación que se entrega a los parlamentarios que asumen funciones en el nuevo Congreso bicameral. La medida aplica solo a quienes residen en Lima y Callao, según explicó Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del partido, durante una entrevista en Punto Final.

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Nieto sostuvo que el beneficio no tiene justificación para los congresistas que ya viven en la capital. El bono busca cubrir gastos de instalación y vivienda para parlamentarios que se trasladan desde regiones. Los electos de Buen Gobierno en esa condición devolverán el monto una vez que lo reciban en sus cuentas, aunque el propio Nieto reconoció que aún no está claro el procedimiento exacto para hacerlo.

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El anuncio llega días antes de que arranque el proceso de instalación del nuevo Congreso. Los 190 congresistas electos juramentarán el próximo viernes 24 de julio: los senadores en la mañana y los diputados en la tarde. Las bancadas presentarán sus listas para las mesas directivas el 25 de julio, y la elección de esas mesas se realizará el 26 de julio. La instalación formal del Parlamento bicameral está prevista para el 27 de julio, un día antes de la sesión solemne de transmisión de mando presidencial.

El líder de Buen Gobierno fue más allá del rechazo puntual al bono. Pidió una revisión integral de la escala salarial en el sector público, que calificó de "muy dispareja" entre distintos regímenes laborales del Estado. También planteó una reingeniería del gasto en personal del Congreso, que según dijo ha crecido de forma sostenida año tras año.

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Nieto pide revisar el gasto en personal del Congreso

Para Nieto, el problema de fondo no es el bono en sí, sino la falta de acceso público a este tipo de información. Explicó que la indignación ciudadana no apunta contra los trabajadores del Congreso, sino contra el privilegio que representa el beneficio frente al resto de la población. Puso como ejemplo que, si todos los trabajadores del Perú tuvieran asignaciones similares, no habría cuestionamiento alguno.

El congresista electo insistió en que el Estado peruano necesita ordenar su política salarial de manera general. Señaló que existen regímenes laborales donde los trabajadores reciben remuneraciones bajas pero mantienen ciertos derechos, frente a otros donde el pago es mayor pero sin ninguna garantía laboral. Esa desigualdad, dijo, debe formar parte de la agenda del nuevo Congreso desde sus primeras sesiones.

Nieto adelantó que su bancada ya discutió internamente la necesidad de revisar el presupuesto asignado al Congreso, incluido el gasto en personal. Afirmó que ese gasto se ha incrementado de forma sistemática cada año, sin que exista una explicación proporcional al trabajo legislativo. Planteó que esta revisión debe ir de la mano con los primeros gestos simbólicos, como la renuncia al bono de instalación, para que la nueva conformación del Congreso empiece con una señal distinta hacia la ciudadanía.

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