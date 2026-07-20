Luis Galarreta, Rafael Belaunde y Elmer Cuba entre los voceados para ser parte del nuevo gabinete fujimorista

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A poco menos de dos semanas de que asuma el nuevo gobierno, los nombres que se barajan en la prensa y las redes sociales para ocupar los principales ministerios del Poder Ejecutivo corresponden, en su mayoría, a figuras cercanas al fujimorismo o a sectores políticamente afines. Algunos de los nombres voceados son Rafael Belaunde, Luis Galarreta y Elmer Cuba.

El caso más comentado es el del eventual presidente del Consejo de Ministros. Luis Galarreta, primer vicepresidente en la plancha presidencial de Fuerza Popular, estaría dispuesto a convertirse en el primer jefe del Gabinete de Keiko Fujimori al inicio de su gobierno.

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Galarreta integra el núcleo más cercano del fujimorismo en el ámbito político, junto con figuras como Miguel Ángel Torres, carta del partido naranja para la presidencia del Senado, y Cecilia Chacón, tesorera de Fuerza Popular y quien fue voceada, en su momento, para postular a la presidencia de la Cámara de Diputados. En el fujimorismo, los principales cargos suelen recaer en los cuadros de mayor confianza de la presidenta.

Economía y seguridad en la mira

Fuera de la Presidencia del Consejo de Ministros, una de las carteras más codiciadas es la de Economía y Finanzas. Elmer Cuba es uno de los nombres que más ha sonado para asumir ese despacho. Exintegrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Cuba no es un desconocido para el entorno fujimorista. Durante la campaña electoral de 2016, el economista integró el equipo técnico de Fuerza Popular.

Cuba fue consultado por este diario sobre la posibilidad de asumir el cargo. Sin embargo, el hermetismo se mantiene. El economista no respondió a nuestros mensajes hasta el cierre de esta edición.

Otro de los nombres mencionados para encabezar el Ministerio de Economía y Finanzas fue el de Luis Carranza. La posibilidad parecía razonable, ya que el economista representó a Fuerza Popular en el debate técnico sobre el eje económico durante la campaña. Sin embargo, el propio Carranza descartó esa posibilidad y aseguró que solo colaborará como asesor externo en temas financieros.

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Otra de las carteras prioritarias para el fujimorismo es la del Interior. Durante la campaña, Fujimori centró buena parte de su discurso en las propuestas de seguridad ciudadana. De acuerdo con la información difundida, el próximo ministro del Interior sería César Astudillo, militar en retiro y senador electo por Fuerza Popular.

Astudillo forma parte del equipo de trabajo del partido en materia de seguridad. Junto a él, también suenan otros integrantes de ese grupo, como Marco Miyashiro, excomandante del GEIN, y Fernando Rospigliosi, una de las voces más influyentes del fujimorismo en materia de seguridad durante los últimos años en el Congreso.

¿De Dina Boluarte a Keiko Fujimori?

Algunas de las figuras incluidas en esta primera lista de trascendidos ya cuentan con experiencia como ministros de Estado. Ese es el caso de Raúl Pérez Reyes. El economista tuvo su primera experiencia ministerial durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuando encabezó el Ministerio de la Producción. Sin embargo, su mayor protagonismo en el Poder Ejecutivo se produjo durante la gestión de Dina Boluarte, en la que estuvo al frente de tres carteras: Producción, Economía y Finanzas, y Transportes y Comunicaciones.

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Ahora, Pérez Reyes volvería al Ministerio de la Producción para sumar una nueva experiencia ministerial, esta vez en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Ante esta posibilidad, La República consultó al exministro sobre un eventual retorno al Ejecutivo. Si bien Pérez Reyes no adelantó respuesta, compartió el mensaje que dio a través de su cuenta en X (antes Twitter), en donde felicitó a la presidenta electa: "Tengo la certeza de que su gabinete estará integrado por profesionales de primer nivel, que la ayudarán a trabajar para cerrar las brechas regionales y de pobreza multidimensional. Les deseo muchos éxitos en este desafío", escribió.

¿Premio consuelo para excandidatos presidenciales?

Rafael Belaunde, excandidato presidencial por Libertad Popular, no obtuvo un resultado favorable en las elecciones generales. Desde entonces, su cercanía con Fuerza Popular ha sido evidente. Durante la segunda vuelta expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. Ahora, es uno de los nombres que suenan para integrar el próximo gabinete.

El líder de Libertad Popular ha sido mencionado para asumir los ministerios de Energía y Minas o de Defensa. En el primer caso, cuenta con experiencia: durante el gobierno de Martín Vizcarra y bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Pedro Cateriano —también militante de Libertad Popular— fue titular del Ministerio de Energía y Minas durante poco menos de cuatro meses.

Consultado por La República sobre la posibilidad de integrar el nuevo gobierno, Belaunde evitó pronunciarse y prefirió reservar sus declaraciones, sin confirmar ni descartar esa posibilidad.

Pero Belaunde no ha sido el único excandidato presidencial que ha sonado para formar parte de esta nueva etapa del fujimorismo. Carlos Espá, líder del partido SíCreo, también ha sido mencionado como una de las opciones para asumir la Cancillería.

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Existe un elemento que alimenta esa versión. En el Equipo de Transferencia designado para el Ministerio de Relaciones Exteriores figura Carla Elena Mares Ruiz, quien fue candidata al Senado por SíCreo. Además, Espá se reunió recientemente con Fujimori en el local central de Fuerza Popular, ubicado en San Borja.

El líder del partido de la vela mantiene una trayectoria vinculada al ámbito diplomático. Entre 2008 y 2023 fue director de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Sin embargo, no registra experiencia como diplomático de carrera ni como representante oficial del Estado peruano.

Para conocer su posición frente a esta posibilidad, La República se comunicó con Espá a través de su equipo de prensa. No obstante, al igual que en otros casos, no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Mientras tanto, quedan las declaraciones que el propio Espá ofreció tras su reunión con la lideresa de Fuerza Popular y presidenta electa: "Existe la libertad de especulación y la libertad de mantenerse en silencio ante esas especulaciones. (...) No voy a hacer ninguna afirmación, hay que tener paciencia. Frente a ello, no voy a hacer mayores comentarios", señaló.

¿Qué esperar de este primer gabinete?

Para Martín Ueda, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y vicedecano del Colegio de Politólogos de La Libertad, es muy probable que el próximo gabinete ministerial de Keiko Fujimori busque reafirmar su influencia en sectores estratégicos mediante la designación de cuadros de alta confianza.

"Tendría que buscar cuadros que no sean tan polarizantes y que puedan mantener un mínimo de estabilidad durante su gestión. Eso va a depender de los objetivos que tenga en cada cartera. Ahora bien, considero que varias carteras ministeriales ya fueron definidas hace algún tiempo. El fujimorismo tiene bastantes cuadros y posibles aliados que estaban esperando el momento exacto para poder ingresar. Es probable que cambie de opinión en algunos temas puntuales, pero lo que buscará es consolidar actores de confianza que puedan cumplir roles específicos en esos puestos. Sin duda, en el entorno de Keiko Fujimori la confianza es un valor muy apreciado".

Para Ueda, Keiko Fujimori tiene la posibilidad de implementar un gabinete fortalecido frente a una oposición que aún no logra consolidarse.

"Considero que su disposición a ceder frente a la oposición no va a ser muy alta. Es más, de todas las elecciones en las que ha participado, esta es en la que ha enfrentado a una oposición más débil. Hoy por hoy, tiene suficiente margen de maniobra para realizar las acciones que considere pertinentes".

Por su parte, Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que es muy probable que el primer gabinete convoque a cuadros ajenos al espectro naranja.

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"Va a haber gente de la derecha y, probablemente, de la centroderecha, un espacio que abarca desde el sector político en el que participa Jorge Nieto hasta la derecha. Y creo que va a haber rostros bastante tecnocráticos, personas que ya tienen un posicionamiento importante en instituciones internacionales y también en la gestión pública peruana".

Aguilar señaló algunos de los sectores que podrían estar presentes en las conversaciones para conformar el gabinete: "Seguro que las conversaciones incluyen al señor Jorge Nieto. Probablemente también a algunos allegados de Renovación Popular, dado que hubo un acercamiento durante la segunda vuelta de los comicios. También podría haber algún tipo de acercamiento con la derecha más tradicional, pensando en algunos nombres del PPC que todavía siguen vigentes. No descartaría, por ejemplo, algún acercamiento con personas como Lourdes Flores y, definitivamente, estoy seguro de que el APRA ha buscado una cuota de poder o algún tipo de visibilidad".