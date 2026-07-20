La tragedia de la discoteca Utopía, ocurrida el 20 de julio de 2002 en Surco, dejó 29 jóvenes fallecidos debido a un incendio tras un espectáculo con fuego, desatando la indignación pública. | Foto: composición LR/Difusión

La tragedia de la discoteca Utopía, ocurrida el 20 de julio de 2002 en Surco, dejó 29 jóvenes fallecidos debido a un incendio tras un espectáculo con fuego, desatando la indignación pública. | Foto: composición LR/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La madrugada del sábado 20 de julio de 2002, miles de jóvenes llegaron al Jockey Plaza en Surco para asistir a la 'Fiesta Zoo', un evento exclusivo organizado por el lanzamiento de un perfume. Lo que debía ser una noche de diversión terminó en una de las peores tragedias del país cuando la discoteca Utopía se convirtió en una trampa mortal. Los dueños del local habían llevado animales exóticos enjaulados y espectáculos de fuego para sorprender al público, pero el lugar superaba ampliamente su capacidad permitida de 400 personas, albergando a más de mil asistentes en un espacio que no tenía las garantías mínimas para operar.

El desastre no fue un accidente fortuito, sino el resultado directo de una cadena de negligencias graves por parte de los organizadores y las autoridades. El establecimiento funcionaba sin licencia municipal ni la autorización de Defensa Civil, y carecía por completo de extintores accesibles, alarmas o ventilación adecuada. A pesar de que el municipio de Surco había intentado clausurar el local semanas antes, una orden judicial permitió que siguiera abierto. Esta cadena de fallas provocó que 29 jóvenes de entre 20 y 30 años perdieran la vida, dejando una herida profunda en la sociedad peruana que, 24 años después, sigue exigiendo justicia.

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

¿Cómo ocurrió el incendio en la discoteca Utopía que dejó 29 jóvenes fallecidos?

Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el barman Roberto Ferreyros comenzó a realizar malabarismos con fuego en la cabina de los disc-jockey. Tras colocar bencina en los ceniceros y encenderlos, utilizó un rociador para lanzar gas al aire y prenderlo. Las llamas alcanzaron inmediatamente el techo del local, que estaba cubierto con una espuma altamente inflamable. En los primeros segundos, el público pensó que el fuego era parte del espectáculo y aplaudió, pero el incendio se esparció sin control en menos de cinco minutos por todo el salón principal.

La desesperación se apoderó del lugar cuando el ambiente se llenó de un humo negro y tóxico. Al intentar escapar, los jóvenes descubrieron que las salidas de emergencia estaban completamente cerradas y que el único camino de evacuación era un pequeño túnel donde la multitud terminó aplastándose entre sí. Más de 400 bomberos y policías llegaron para intentar rescatar a los atrapados mientras la estructura empezaba a desmoronarse. Lamentablemente, la falta de oxígeno y la inhalación de los gases letales causaron la muerte por asfixia de las 29 víctimas, algunas dentro del local y otras camino a los hospitales.

A pesar de la condena a los responsables y las promesas de justicia, la impunidad persiste en el caso de uno de los implicados.

¿Qué pasó con los responsables de la tragedia de Utopía y cómo avanzó el proceso judicial?

El camino legal para los familiares de las víctimas duró más de 15 años y estuvo lleno de obstáculos. El barman Roberto Ferreyros fue el primer sentenciado en 2004 a cuatro años de prisión, pero logró quedar en libertad tras cumplir apenas 15 meses gracias a beneficios penitenciarios. Por su parte, el administrador Percy North recibió inicialmente una pena de cuatro años por homicidio culposo, pero tras varias apelaciones de los deudos, su situación cambió a homicidio doloso con una condena de 10 años, de los cuales cumplió siete en el penal Castro Castro antes de salir libre en 2015.

La situación de los accionistas de la discoteca, Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate, fue la que causó mayor indignación al huir del país en 2004. Ambos fueron condenados a cuatro años de cárcel por homicidio culposo bajo omisión impropia, lo que activó su búsqueda internacional.

Paz Ravines fue capturado por la Interpol en México en 2018 —un logro que los deudos atribuyen al revuelo causado por el estreno de la película 'Utopía'— y extraditado al Perú en 2020 para cumplir su pena. Sin embargo, Azizollahoff Gate nunca fue recluido y su condena prescribió definitivamente en mayo de 2021, permitiendo que uno de los principales implicados quedara en total impunidad.