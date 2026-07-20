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López Chau pide a Keiko Fujimori reunirse con familiares de víctimas en protestas: "Los debe escuchar"

El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, mostró disposición para reunirse con Keiko Fujimori. Sin embargo, indicó que, antes de cualquier diálogo político, prefiere que la mandataria "reciba a los familiares de las víctimas".

López Chau pide a Keiko Fujimori reunirse con familiares de víctimas en protestas.
López Chau pide a Keiko Fujimori reunirse con familiares de víctimas en protestas. | Composición/LR
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Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, señaló que aceptaría una eventual invitación de Keiko Fujimori. "Si ella nos invita, nosotros iríamos. Creo que sí, corresponde", indicó vía Exitosa. No obstante, precisó que sería preferible un gesto previo de parte de la presidenta. "Que reciba a los familiares de las víctimas. Los debe escuchar", agregó.

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Para López Chau, esta reunión con los deudos es una responsabilidad política, ya que las familias deben exponer sus demandas ante quienes tienen el poder de decisión. "Algunas cosas podrá atenderlas y otras cosas no podrá atenderlas. Y en democracia, las no atendidas se seguirán reclamando".

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El conflicto entre el Gobierno y Pedro Castillo

López Chau también señaló que, durante sus viajes, pudo percibir un fuerte sentimiento de injusticia en la población debido a que, mientras otros políticos señalados por temas similares no enfrentan prisión, Castillo sí lo hace.

"Yo creo que los congresistas o el personal de mayor confianza debiera visitar a Pedro Castillo y discutir directamente, no por intermedio de nadie”.

López Chau recordó que la historia del país ya ha pasado por procesos similares donde la reconciliación fue posible. Según su análisis, este es un momento donde se requieren gestos de unidad.

La necesidad de unidad nacional y gestión

El líder de Ahora Nación sostiene que el Perú necesita una unidad nacional enfocada en resultados concretos, alejándose de los intereses personales o de grupos corruptos.

Para él, la verdadera unidad significa trabajar juntos en temas prioritarios, como combatir la anemia, donde organizaciones de distintas ideologías pueden sentarse en una misma mesa.

"El Estado es, al final de cuentas, como una agenda de trabajo. Una gran empresa, los gerentes opinan de manera distinta". Para él, no se trata de que todos piensen igual, sino de ponerse de acuerdo en las metas que el país requiere para progresar.

Además, destacó que el progreso depende de una buena gerencia y no solo de pedir dinero al Estado. Puso como ejemplo su experiencia como rector, donde solicitaba laboratorios y recursos materiales antes que efectivo, para evitar las sospechas de corrupción que suelen rodear a la gestión pública en el país.

El desafío geopolítico: Estados Unidos y China

López Chau reconoce que Estados Unidos ha sido históricamente un aliado, pero subraya que China es actualmente nuestro principal socio comercial. Para el político, no se trata de elegir a uno u otro, sino de proteger los intereses nacionales.

"Tenemos acuerdos con las marinas de guerra y con Corea del Sur, que es Estados Unidos. ¿Por qué vamos a regalarle a algún vecino que se debe estar frotando las manos?".

Su posición es cuidar los acuerdos estratégicos que ya tenemos, ya que "seguridad y defensa, desarrollo y defensa van de la mano". Además, para él, el Perú debe aprender a equilibrar sus relaciones internacionales sin dejar de lado las oportunidades que tiene para dejar atrás el atraso económico.

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