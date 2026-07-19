Pumpunya es la zona más afectada tras el sismo de magnitud 5,1 registrada en Junín. | Composición LR | Yershon Vilca

Pumpunya es la zona más afectada tras el sismo de magnitud 5,1 registrada en Junín. | Composición LR | Yershon Vilca

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De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades regionales, en Pumpunya se reportaron al menos 49 viviendas destruidas y alrededor de 200 personas damnificadas. En toda la región, el sismo dejó cinco fallecidos, decenas de heridos y más de 300 damnificados. Debido al temor por nuevas réplicas, las personas pasaron la noche en espacios abiertos y comenzaron a recibir ayuda humanitaria mediante la instalación de carpas temporales.

Los registros fotográficos también evidencian los daños ocasionados al patrimonio histórico de la zona. El Ministerio de Cultura confirmó que realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) tras el colapso de la Cani Cruz del antiguo Convento de Santiago de León, uno de los monumentos más representativos de Chongos Bajo.

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El sismo ocurrió a las 9.24 p. m. del sábado 18 de julio, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Equipos del Indeci, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Junín continúan con las labores de evaluación de daños, atención de heridos y entrega de ayuda a las familias afectadas.

El sismo ocasionó daños en las viviendas y vías de comunicación en la localidad de Pumpunya.

Acciones de respuesta en las zonas afectadas del distrito de Chongos Bajo.

Equipo de rescatistas al lado de las víctimas mortales del movimiento telúrico

Autoridades reportaron más de 300 damnificados tras el sismo en Junín

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