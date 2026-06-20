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Sociedad

Municipalidad de Lima amplía emergencia en seguridad por 60 días y persisten restricciones viales

La comuna extendió la medida destinada a enfrentar la delincuencia, mientras el acceso vehicular al Centro Histórico continúa siendo limitado por segundo día consecutivo.

Ciudadanos se trasladan a pie para ingresar y salir del Centro Histórico
Ciudadanos se trasladan a pie para ingresar y salir del Centro Histórico | Composición LR / Andina / Canal N
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La Municipalidad de Lima (MML) prorrogó por 60 días calendario la declaración en situación de emergencia y de interés metropolitano de la seguridad ciudadana en la capital con el fin de fortalecer las acciones destinadas a enfrentar la delincuencia. La medida fue oficializada mediante la Ordenanza N.° 2830, publicada en el Diario El Peruano este sábado 20 de junio.

Según la norma, la extensión se contabilizará a partir del 21 de junio de 2026 y prolongará un mecanismo que se estableció inicialmente en octubre de 2025. La disposición fue adoptada tras la evaluación de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, así como de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales del Concejo de Lima.

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Restricciones viales

La publicación de esta normativa se da en un contexto en el que la MML implementa un plan de restricción del acceso vehicular en el Cercado de Lima. La medida se adoptó para evitar posibles actos de violencia durante una movilización convocada para el viernes 19 de junio, pero ha generado un impacto inmediato en el tránsito de la capital.

La restricción se aplica dentro de un polígono delimitado por importantes vías del Centro Histórico. El perímetro comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre (Paseo Colón) y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac La situación obliga a conductores a buscar rutas alternas, mientras que cientos de ciudadanos tienen que seguir a pie para llegar a sus centros de trabajo y actividades comerciales.

Afectaciones continúan

Canal N reportó que este 20 de junio el impacto de la iniciativa persiste, obligando a peatones con bebés en brazo y adultos mayores a caminar largos trayectos ante la falta de vehículos para acceder a puntos importantes de la ciudad. En su última aparición pública, el alcalde Renzo Reggiardo no descartó que la restricción se levante antes del lunes 22 de junio a las 00.00 horas, plazo inicialmente pactado.

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