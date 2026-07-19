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Buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur son baleados cuando salían de Lima: choferes resultaron heridos

Los incidentes ocurrieron en Puente Piedra y cerca del paradero Cementerio en la Panamericana Norte, donde los agresores en motocicleta dispararon a las cabinas.

Tras el ataque los delincuentes huyeron a bordo de motocicletas lineales.
Tras el ataque los delincuentes huyeron a bordo de motocicletas lineales. | Composición LR
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Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos la mañana de este domingo 19 de julio mientras se desplazaban por la Panamericana Norte. Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, dejaron a dos conductores heridos y han encendido las alarmas sobre una posible nueva modalidad de extorsión contra empresas de transporte.

Las unidades afectadas pertenecen a las empresas Cruz del Norte y Cruz del Sur. En ambos casos, los atacantes se movilizaban en motocicletas y dispararon directamente contra las cabinas de los choferes.

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Bus de Cruz del Norte fue baleado en Puente Piedra

El primer atentado se registró en el distrito de Puente Piedra, a la altura del puente Los Sauces. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron un bus de la empresa Cruz del Norte y abrieron fuego contra el parabrisas.

Producto del impacto, el conductor sufrió heridas en el rostro debido a las esquirlas de vidrio desprendidas tras los disparos. Pese al ataque, no se reportaron pasajeros lesionados.

La unidad tenía como destino la ciudad de Trujillo. Tras el incidente, los viajeros fueron trasladados a otro bus para continuar su recorrido.

Representantes de la empresa indicaron que se trata del primer atentado que enfrentan y aseguraron que hasta el momento no habían recibido amenazas ni mensajes extorsivos. Sin embargo, expresaron su preocupación por la seguridad de sus trabajadores mientras avanzan las investigaciones policiales.

PUEDES VER: Perú registró tres denuncias por extorsión cada hora en el primer semestre de 2026, según Fiscalía

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Bus de Cruz del Sur también fue atacado en la Panamericana Norte

Casi de manera simultánea, otro ataque armado ocurrió contra un bus de la empresa Cruz del Sur cuando circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Cementerio.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos en motocicleta dispararon contra la cabina del conductor, provocando que el parabrisas quedara destrozado. Las esquirlas de vidrio causaron heridas en uno de los brazos del chofer.

El conductor fue trasladado al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde recibió atención médica. Fuentes policiales señalaron que su estado de salud es estable y que las lesiones fueron calificadas como leves.

Los pasajeros que viajaban con destino a Huaraz resultaron ilesos y pudieron continuar su trayecto en otra unidad.

Policía investiga posible caso de extorsión

Tras el ataque contra el bus de Cruz del Sur, los presuntos responsables dejaron un sobre con un número telefónico. Este elemento fue recogido por los agentes y será incorporado a las investigaciones.

La presencia de dicho mensaje refuerza la hipótesis policial de que el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión, una modalidad delictiva que en los últimos meses ha afectado a diversas empresas de transporte público e interprovincial.

La Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar si ambos ataques fueron ejecutados por la misma organización criminal o si existe algún vínculo entre los dos atentados registrados en la Panamericana Norte.

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