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Montañistas van 4 días desaparecidos en el Huascarán: son ubicados en zona de alto riesgo, pero no pueden rescatarlos

Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas habrían quedado atrapados en una zona de grietas de gran profundidad a 6.400 metros de altura. Buscan contratar un equipo privado especializado para continuar con la operación.

Montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán: Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas llevan cuatro días sin contacto tras perder la ruta por una tormenta.
Montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán: Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas llevan cuatro días sin contacto tras perder la ruta por una tormenta. | Composición
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Los montañistas peruanos Alejandro Manuel Ugarte Jordán (38), Freddy Saúl Mendoza Lizana (36) y Artidoro Salas Gaytán (42) llevan cuatro días desaparecidos en el nevado Huascarán, en Áncash. El último contacto con el grupo se produjo el martes 14 de julio, luego de que una tormenta los hiciera perder la ruta durante el descenso.

El equipo voluntario de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) logró ubicar posibles rastros y dos puntos críticos donde podrían encontrarse los montañistas, a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la operación no pudo continuar debido a las condiciones extremas de la zona y a problemas de coordinación con un helicóptero de la Policía Nacional.

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Guías ubican dos grietas de más de 100 metros de profundidad

Beto Pinto Toledo, presidente de la AGMP, informó que los rescatistas utilizaron un dron especializado y cruzaron las imágenes con las últimas coordenadas registradas por el reloj Garmin de Alejandro Ugarte, además de fotografías, videos y mensajes enviados por los montañistas antes de perder comunicación.

"Hemos triangulado toda la zona de acuerdo a nuestra experiencia y en esa triangulación nosotros ya vemos que están a los 6.400 metros sobre el nivel del mar", explicó Pinto.

Los guías identificaron dos zonas de riesgo. La primera corresponde a una gran grieta, mientras que la segunda es una pendiente tubular a la que solo se puede acceder mediante rapel. En este último punto se habría detenido la señal del reloj Garmin de Ugarte.

De acuerdo con el dirigente, ambas grietas superarían los 100 metros de profundidad, lo que convierte la operación en una de las más complejas y peligrosas.

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Rescatistas denuncian problemas de coordinación con la PNP

La búsqueda voluntaria llegó a su límite luego de que nueve rescatistas, equipados con cuerdas, grampones y otros implementos, no fueran recogidos por el helicóptero policial con el que, según la AGMP, se había coordinado su traslado.

Los guías debían ser recogidos a las 5.30 a. m. en un punto ubicado a 4.600 metros de altitud. Sin embargo, la ubicación habría sido modificada de último momento y el helicóptero terminó aterrizando 300 metros más abajo. Los rescatistas descendieron rápidamente para llegar al nuevo punto, pero, según la denuncia, la aeronave sobrevoló la zona y se retiró sin recogerlos.

"No hay un comando de incidentes, no hay un campo base, absolutamente nada", cuestionó Beto Pinto, quien señaló que los voluntarios se encuentran agotados tras varios días de trabajo en condiciones extremas.

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Familia contratará equipo privado para continuar la búsqueda

Ante el desgaste del equipo voluntario, los familiares de los tres montañistas buscan contratar a un grupo privado especializado en rescates de alta montaña. El operativo contempla una primera fase de verificación para confirmar si los desaparecidos se encuentran en los puntos identificados.

Luego se evaluará la posibilidad de ingresar a las grietas y determinar si existe una ruta segura para realizar la extracción. Finalmente, se organizaría una operación de rescate o recuperación con participación de especialistas y los familiares.

Los guías advirtieron que el área es de altísimo riesgo debido a la profundidad de las grietas, las avalanchas y las condiciones climáticas. En el mismo sector, hace más de dos décadas, desaparecieron un montañista y su guía peruano en circunstancias similares.

La desaparición de los tres peruanos ocurre en medio de una serie de emergencias registradas en los nevados de Áncash. En las últimas semanas, una avalancha en el Tocllaraju dejó dos montañistas extranjeros fallecidos, mientras que tres alpinistas españoles resultaron heridos en el nevado Jirishanca.

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