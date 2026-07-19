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El plan ideal para Fiestas Patrias: Mincul oficializa ingreso gratuito a museos a nivel nacional este 27, 28 y 29 de julio

La iniciativa busca ampliar el acceso al patrimonio cultural y fomentar la identidad nacional, invitando a familias y estudiantes a disfrutar de la historia del país durante el feriado por Fiestas Patrias.

El Ministerio de Cultura anunció que todos los museos que administra ofrecerán ingreso gratuito del 27 al 29 de julio.
El Ministerio de Cultura anunció que todos los museos que administra ofrecerán ingreso gratuito del 27 al 29 de julio. | Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Cultura confirmó que los días 27, 28 y 29 de julio el ingreso a los museos que administra será completamente gratuito en todo el país. La medida, que coincide con las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, permitirá que ciudadanos peruanos y extranjeros residentes recorran estos espacios culturales sin pagar entrada, respetando el horario habitual de atención de cada recinto.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000221-2026-MC, publicada el 17 de julio en el Diario Oficial El Peruano. Con esta iniciativa, el sector busca ampliar el acceso de la población al patrimonio cultural, incentivar la participación en actividades culturales y facilitar que más personas conozcan parte de la historia y diversidad del país durante el feriado por Fiestas Patrias.

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Museos de todo el Perú abrirán sus puertas sin costo durante el feriado por Fiestas Patrias

La gratuidad estará disponible en todos los museos y sitios administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional. La medida alcanza tanto a ciudadanos peruanos como a extranjeros con residencia en el país, quienes podrán visitar estos espacios para apreciar colecciones arqueológicas, históricas y artísticas sin asumir el costo de la entrada durante los tres días establecidos.

El sector precisó que cada recinto mantendrá su propio horario de atención, por lo que recomendó revisar previamente la programación antes de planificar la visita. La información sobre los museos participantes, así como los horarios correspondientes, estará disponible en la plataforma oficial del Ministerio de Cultura.

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Ingreso gratuito a museos busca promover el acceso al patrimonio cultural y fortalecer la identidad nacional

El Ministerio de Cultura indicó que esta decisión forma parte de las acciones orientadas a garantizar que el patrimonio cultural permanezca al alcance de toda la ciudadanía como un bien de interés público. Además, busca fortalecer el ejercicio de los derechos culturales mediante actividades que incentiven el conocimiento y la valoración de la historia del Perú.

La entidad también señaló que la iniciativa pretende fomentar una mayor asistencia de familias, estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad a los espacios culturales. Asimismo, espera contribuir al movimiento de visitantes en distintas regiones del país, favoreciendo las actividades relacionadas con el turismo y reforzando el vínculo entre la población y el patrimonio cultural. La medida se desarrolla en el marco de la Política Nacional de Cultura al 2030, que promueve el acceso de la población a los bienes y servicios culturales.

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