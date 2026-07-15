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Peruanos que no coloquen la bandera en sus hogares podrán recibir una multa de hasta S/5.000: Municipalidad advierte sanciones

El incumplimiento de esta normativa puede resultar en multas que alcanzan hasta S/5.500, dependiendo del distrito y las ordenanzas locales vigentes durante el mes de la Independencia del Perú.

Municipalidades de Lima establecen embanderamiento obligatorio para Fiestas Patrias
Municipalidades de Lima establecen embanderamiento obligatorio para Fiestas Patrias | Foto: composición LR
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Durante julio, varias municipalidades de Lima establecieron el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios, instituciones y comercios por las celebraciones de Fiestas Patrias. La medida busca promover el uso de los símbolos patrios y el ornato de la ciudad durante el mes de la Independencia del Perú.

El incumplimiento de esta disposición puede generar multas que varían según cada distrito. En algunas jurisdicciones, las sanciones llegan hasta S/5.500, de acuerdo con las ordenanzas y decretos emitidos por las autoridades locales.

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¿Qué distritos tienen embanderamiento obligatorio?

Entre los distritos que aprobaron esta medida se encuentran Cercado de Lima, Los Olivos, Independencia, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, Barranco, Jesús María y Magdalena del Mar.

En la mayoría de los casos, la obligación rige durante todo julio y alcanza a viviendas, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales.

¿Cuáles son las multas por no colocar la bandera?

En el Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana dispuso que los inmuebles exhiban la bandera nacional del 15 al 31 de julio. Los vecinos que incumplan la medida pueden recibir una sanción de S/550, mientras que en el Centro Histórico esta asciende a S/1.375.

Además, la comuna recordó que la bandera debe colocarse en la parte superior central del inmueble y mantenerse en buen estado. El uso indebido o la alteración del símbolo patrio puede generar una multa de hasta S/5.500.

En distritos como Los Olivos, Independencia, San Isidro, Miraflores, Surco, Barranco, Jesús María y Magdalena del Mar, las municipalidades también ordenaron el embanderamiento obligatorio durante julio. Las sanciones dependen de cada normativa local.

¿Cómo debe colocarse la bandera del Perú?

Las municipalidades precisaron que los predios privados deben exhibir la bandera nacional sin escudo, mientras que el pabellón nacional con escudo corresponde a las entidades del Estado.

Asimismo, recomendaron que estas estén limpias, en buen estado de conservación y colocadas mediante un asta para garantizar su correcta exhibición durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

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