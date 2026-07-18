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Economía

Fiestas Patrias 2026: turismo interno moverá US$254 millones

Mincetur estima que el feriado largo del 25 al 29 de julio movilizaría a 1.9 millones de turistas dentro del país, con un gasto promedio de S/547 por persona. El mayor dinamismo favorecerá a sectores como transporte, hospedaje, restaurantes y comercio en diversas regiones.

Lima, Cusco y Arequipa volverían a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad, según proyecciones del Mincetur.
Lima, Cusco y Arequipa volverían a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad, según proyecciones del Mincetur. | Composición LR/IA
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El feriado por Fiestas Patrias volverá a convertirse en uno de los principales motores del consumo interno del año. Según las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre el 25 y el 29 de julio se espera el desplazamiento de cerca de 1.9 millones de turistas nacionales, lo que generaría un movimiento económico cercano a los US$254 millones, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

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El crecimiento no solo responde a un mayor número de viajes, sino también a un incremento en el tiempo de permanencia y en el gasto de los visitantes. De acuerdo con el estudio del Mincetur, el desembolso promedio alcanzaría los S/547 por persona, destinados principalmente a transporte, hospedaje, alimentación, recreación y compras, actividades que benefician directamente a miles de pequeños negocios y empresas vinculadas al turismo.

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Turismo interno impulsará el comercio en Fiestas Patrias

Para la economía peruana, el turismo interno representa uno de los principales impulsores del comercio durante los feriados largos. Restaurantes, hoteles, operadores turísticos, mercados artesanales y servicios de transporte concentran una mayor demanda, especialmente en regiones con alta afluencia de visitantes.

Las proyecciones muestran además que Lima, Cusco y Arequipa volverán a liderar las preferencias de los viajeros, seguidas por Ica, Piura, Cajamarca y La Libertad. En conjunto, estos destinos concentran una parte importante del flujo turístico previsto para la campaña de julio.

Otro aspecto relevante es que dos de cada tres viajeros optarán por regresar a un destino que ya conocen, mientras que un tercio visitará un lugar por primera vez. La diversidad de atractivos turísticos, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía continúan siendo los factores más influyentes al momento de elegir un destino para vacacionar.

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En cuanto al transporte, el bus interprovincial seguirá siendo la alternativa más utilizada, al concentrar poco más de la mitad de los desplazamientos previstos. El transporte aéreo ocupará el segundo lugar, mientras que los hoteles de tres estrellas se mantendrán como la principal opción de alojamiento para los turistas nacionales, según las estimaciones del informe.

El buen desempeño esperado para esta campaña coincide con la recuperación gradual del sector turismo observada durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el turismo interno continúa siendo uno de los principales soportes de la actividad turística nacional, al compensar parcialmente la lenta recuperación del turismo receptivo y generar ingresos para las economías regionales, especialmente en temporadas de alta demanda.

Las proyecciones para Fiestas Patrias anticipan un importante impulso para el consumo interno en la segunda mitad del año. El mayor flujo de viajeros no solo incrementará la demanda de servicios turísticos, sino que también fortalecerá la actividad económica de cientos de negocios en distintas regiones, consolidando al turismo interno como uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar las economías locales durante los feriados nacionales.

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