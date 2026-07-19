La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | AFP

La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | AFP

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Tras el silbatazo del Mundial 2026, Leandro Paredes protagonizó un tenso cruce con los jugadores españoles Eric García y Gavi. El mediocampista argentino tuvo un enfrentamiento con ambos futbolistas luego del pitazo definitivo que consagró a España como campeona del mundo.