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Leandro Paredes protagoniza fuerte cruce con Eric García y Gavi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

El incidente ocurrió justo después del pitazo final que coronó a España como campeona del mundo. Paredes intercambió palabras con García y Gavi en un momento de tensión.

La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026.
La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | AFP
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Tras el silbatazo del Mundial 2026, Leandro Paredes protagonizó un tenso cruce con los jugadores españoles Eric García y Gavi. El mediocampista argentino tuvo un enfrentamiento con ambos futbolistas luego del pitazo definitivo que consagró a España como campeona del mundo.

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