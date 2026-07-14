Pueblo Libre cerrará vías por el Gran Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026 este viernes 17 de julio

Cierre de vías en Pueblo Libre por desfile de Fiestas Patrias | Composición LR / Andina

Cierre de vías en Pueblo Libre por desfile de Fiestas Patrias | Composición LR / Andina

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La Municipalidad de Pueblo Libre anunció que el próximo viernes 17 de julio a las 8.00 a. m. se llevará a cabo el Gran Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026 en el distrito. El evento contará con la participación de delegaciones educativas, instituciones y organizaciones que rendirán homenaje al Perú con motivo de las Fiestas Patrias.

Para facilitar el desarrollo de esta actividad, la comuna informó que ejecutará el cierre temporal de calles, jirones y avenidas ubicadas alrededor del Parque 3 de Octubre, en la avenida General Manuel I. Vivanco. Frente a ello, pidió la comprensión de los vecinos y los invitó a participar en esta jornada patriótica que fortalece la identidad de la ciudadanía y une a la comunidad con música, tradición y amor por el país.

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Pueblo Libre: estas son las calles que se cerrarán por el Gran Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026 del 17 de julio

Según el mapa compartido por la comuna, el desfile se realizará en el tramo de la avenida General Manuel I. Vivanco que va desde el óvalo de la av. Brasil hasta la av. San Martín. En ese sentido, las restricciones del tránsito se aplicarán en las siguientes vías:

Av. General Manuel I. Vivanco y su intersección con el óvalo Brasil

Av. Manuel Cipriano Dulanto y su intersección con la calle Toribio Ara, el jr. José Manuel Ugarteche, la calle María Parado de Bellido y el jr. José Santiago Wagner.

Calle Antonio Polo y su intersección con la calle Toribio Ara, el jr. José Manuel Ugarteche, la calle María Parado de Bellido y el jr. José Santiago Wagner.

Calle Jorge Chávez y su intersección con las calles Agustín Gamarra, Benigno Cornejo, el jr. Carlos de los Héroes y la av. San Martín.

Av. San Martín y su intersección con la av. Manuel Cipriano Dulanto y la av. General Manuel I. Vivanco.

El mapa del cierre de calles que ejecutará Pueblo Libre por desfile cívico

Inicia el cierre de calles en la avenida Brasil por Desfile Militar 2026

Los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 ya comenzaron en la avenida Brasil con la instalación de las primeras estructuras destinadas a las tribunas del evento por Fiestas Patrias. Como consecuencia de estos trabajos, uno de los tramos de la vía permanece restringido al tránsito vehicular, lo que genera cambios en la circulación de los conductores.

Las labores se desarrollan en la cuadra 19 de la avenida Brasil, en el cruce con Paseo de los Andes, donde ya se observa el montaje de las estructuras que albergarán al público y a las autoridades durante la ceremonia del próximo 29 de julio. La restricción del paso obliga a usar rutas alternas para continuar el recorrido.

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