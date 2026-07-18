La cumbia peruana celebra un momento clave con el estreno de 'Mi Orgullo', una colaboración entre la Orquesta Candela y La Bella Luz, que genera gran expectativa entre los fanáticos. Fotos: difusión

La cumbia peruana celebra un momento clave con el estreno de 'Mi Orgullo', una colaboración entre la Orquesta Candela y La Bella Luz, que genera gran expectativa entre los fanáticos. Fotos: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cumbia peruana vive uno de sus momentos más importantes del año. La Orquesta Candela y La Bella Luz estrenarán el tema 'Mi orgullo', una colaboración que reúne por primera vez a dos de las agrupaciones más populares y queridas del país. El lanzamiento generó una gran expectativa entre los seguidores del género, que esperaban ver a ambos grupos compartir un mismo escenario musical.

El tema elegido para este esperado encuentro es 'Mi orgullo', una canción que promete conquistar al público gracias a la combinación de dos estilos que han marcado tendencia en la cumbia nacional. La producción reúne voces con gran personalidad y un sonido que busca emocionar tanto a los seguidores de Candela como a los fanáticos de La Bella Luz.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Orquesta Candela y La Bella Luz sorprenden con colaboración

Los encargados de interpretar esta colaboración son Víctor Jr. Yaipén, uno de los integrantes emblemáticos de la Orquesta Candela, y Mackeily Luján, conocida por miles de seguidores como la 'Muñequita de Porcelana'. Ambos recibieron elogios en las redes sociales por sus grandes voces. "Ellos sí cantan", comentaron en las redes sociales.

De acuerdo con La Bella Luz y la Orquesta Candela, nacida en Monsefú, el objetivo de esta colaboración es demostrar que la cumbia nacional atraviesa uno de sus mejores momentos y que la unión entre las principales orquestas del país fortalece al género, para seguir creciendo dentro y fuera del Perú. Asimismo, pidieron dejar de lado la envidia y la competencia desleal.

Óscar Custodio Jr., conocido como ‘Senderito’, contó que la química entre ambas agrupaciones nació de manera natural. Destacó que Orquesta Candela y La Bella Luz comparten raíces en el norte del Perú, una región reconocida por su tradición musical y por ser cuna de las orquestas más importantes de la cumbia. El vocalista también explicó que, más allá de la competencia artística, existe un profundo respeto entre los músicos.

Por su parte, Víctor Jr. Donald y Billy Yaipén expresaron su satisfacción por concretar esta colaboración con La Bella Luz. Ellos recordaron que existe una amistad de muchos años entre Óscar Custodio papá y su padre Víctor Yaipén Uypan y la familia Yaipén Senador.

"Hay un vínculo que nació desde los primeros años de la Orquesta Candela y hoy se transforma en un proyecto musical que une historia, amistad y pasión por la cumbia”, revelaron.

Finalmente, los líderes de ambos grupos enviaron un mensaje de unidad para que más agrupaciones apuesten por trabajar juntas en beneficio de la música nacional.