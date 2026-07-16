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La temporada de circos 2026 ya comenzó en Lima: conoce cómo asistir a los shows de la Chola Chabuca, Pitillo, Timoteo y más

La temporada de circos en Lima 2026 ya comenzó con espectáculos para toda la familia. Conoce dónde están ubicados, cuánto cuestan las entradas y qué ofrecen los circos de la Chola Chabuca, Pitillo, Timoteo, Montecarlo y otras propuestas que animarán julio y agosto.

La temporada de circos 2026 tiene muchas opciones para el público peruano. Foto: Composición LR/Instagram.
La temporada de circos 2026 tiene muchas opciones para el público peruano. Foto: Composición LR/Instagram.
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Con la llegada de las vacaciones escolares y las celebraciones por Fiestas Patrias, la temporada de circos vuelve a convertirse en uno de los planes favoritos de las familias limeñas. Como cada año, reconocidos espectáculos levantan sus carpas en distintos distritos de la capital con propuestas para todas las edades, desde shows tradicionales hasta producciones que mezclan teatro, música, humor y acrobacias.

Entre los más esperados destacan los circos de la Chola Chabuca, Pitillo, Timoteo, Montecarlo, el Gran Circo de Rusia y el Circo Místico Cóndor, que ya iniciaron o están por iniciar funciones durante julio y agosto. A continuación, te contamos dónde están ubicados, cuánto cuestan las entradas y qué encontrarás en cada uno de ellos.

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¿Dónde están ubicados y cuál es el precio para asistir a los circos de la Chola Chabuca, Pitillo, Montecarlo y más?

Circo de la Chola Chabuca: 'Un principito en el circo'

Este año, Ernesto Pimentel presenta 'Un principito en el circo', espectáculo que contará con la participación especial del actor mexicano Edgar Vivar, recordado por interpretar al Señor Barriga y Ñoño en 'El Chavo del ocho'.

  • Lugar: Plaza Norte (Independencia).
  • Fechas: Del 16 de julio al 24 de agosto.
  • Entradas: Teleticket.
  • Precio: Desde S/25 en preventa (hasta el 15 de julio). Luego, las entradas parten desde aproximadamente S/55, dependiendo de la zona y la función.

Circo de la Casa de Timoteo

El carismático dinosaurio Timoteo regresa con el espectáculo '¡Qué lío!', una propuesta familiar que combina humor, musicales, acrobacias, magia y personajes futuristas.

  • Lugar: MegaPlaza, Independencia.
  • Fechas: Del 9 de julio al 30 de agosto.
  • Entradas: Teleticket.
  • Precio: Desde S/30 (martes a jueves) y desde S/35 (viernes, sábados, domingos y feriados).

El Circo de la Alegría de Pitillo

Pitillo vuelve con su tradicional espectáculo cargado de humor, acrobacias y números para toda la familia, una de las opciones más económicas de la temporada.

  • Lugar: Real Plaza Puruchuco (Ate).
  • Fechas: Del 10 de julio al 13 de septiembre.
  • Entradas: Ticketmaster.
  • Precio: Desde S/23 en preventa.

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Circo Montecarlo

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Circo Montecarlo presentará números de trapecio, el Globo de la Muerte, Extreme BMX Show, equilibristas y artistas internacionales.

  • Lugar: Explanada del Círculo Militar (Jesús María).
  • Fechas: Del 17 de julio al 19 de septiembre.
  • Entradas: Joinnus.
  • Precio: La organización mantiene habilitada la venta de entradas, cuyos valores varían según la ubicación elegida.

Gran Circo de Rusia

La producción presenta el espectáculo 'Sueña', con artistas internacionales, actos de alto impacto y promociones especiales para familias.

  • Lugar: Jockey Club del Perú (Surco).
  • Fechas: Hasta el 30 de agosto.
  • Entradas: Teleticket.
  • Precio: Desde S/56 en tarifa regular.

Circo Místico Cóndor

Esta propuesta apuesta por una puesta en escena inspirada en la cultura peruana, combinando danza, acrobacias aéreas y efectos visuales.

  • Lugar: Explanada Costa Verde, San Miguel.
  • Fechas: Hasta el 30 de agosto.
  • Entradas: Joinnus.
  • Precio: Consultar disponibilidad según función.

Circo de la Pánfila

La Pánfila regresa con un espectáculo dirigido a toda la familia, acompañado de personajes infantiles, humor y números circenses tradicionales.

  • Lugar: Parque Industrial de Villa El Salvador.
  • Fechas: Del 16 de julio al 16 de agosto.
  • Entradas: Joinnus.
  • Precio: Varía según la función y la ubicación elegida.

 

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