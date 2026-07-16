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Brenda Espíritu Huarhua, de 17 años y natural de Ayacucho, viajó a los Estados Unidos para participar en una pasantía académica en la NASA luego de ganar la beca del programa Huarmis Space 2025, destacando entre más de 1.900 jóvenes de las 26 regiones del país. Como parte del reconocimiento, visitará el Kennedy Space Center, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida, uno de los complejos de investigación y exploración aeroespacial más importantes del mundo.

Durante su permanencia en el complejo científico, la becaria participará en talleres de capacitación y actividades especializadas, orientadas a potenciar las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), según informó el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le brindó soporte técnico y acompañamiento para concretar esta misión.

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Joven ayacuchana viajó a la NASA para realizar pasantía científica tras ganar beca

La adolescente que accedió a la pasantía en la NASA es usuaria del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Rosa de Lima, en Villa María del Triunfo. En este lugar, potenció su excelente rendimiento académico y su interés por la biología y la robótica, lo que la llevó a ganar la beca del programa Huarmis Space con un innovador proyecto de un traje espacial elaborado con productos orgánicos y biodegradables. También obtuvo reconocimientos nacionales y fue distinguida como 'Niña STEM' por la Alianza del Pacífico al desarrollar un prototipo de bastón inteligente para personas con discapacidad visual.

Tras obtener la beca, Brenda señaló que tratará de aprovechar al máximo su pasantía en Estados Unidos para regresar al país y aplicar lo aprendido. “Siempre soñé con conocer el lugar donde nacen las misiones espaciales. En el CEDIF encontré el espacio seguro y las herramientas para confiar en mis capacidades. Quiero aprender todo lo posible para regresar al Perú, aplicar estos conocimientos y seguir rompiendo barreras”, afirmó. Junto a la menor, viajaron otros siete adolescentes, según Inabif.

Reniec agilizó entrega de DNI a adolescente becaria para facilitar su viaje a Estados Unidos y a la NASA

Un hecho anecdótico como parte de esta aventura fue que Brenda necesitaba actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para concretar su viaje al país norteamericano debido a que lo tramitó cuando aún tenía 16 años, pero el 14 de julio cumplió 17. Ante esa necesidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) intervino y le entregó el documento en tiempo récord y de manera gratuita, amparado en el beneficio de gratuidad otorgado mediante Resolución Jefatural N.° 211-2025-JNAC/RENIEC.

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