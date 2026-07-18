HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Penal Ancón I en riesgo: Contraloría detecta fallas en cámaras, escáneres y equipos de vigilancia

La inspección reveló que escáneres y cámaras de seguridad no funcionan adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de ingreso de objetos prohibidos al penal. La vigilancia nocturna también se ve afectada por iluminación deficiente.

Sobrepoblación y falta de vigilancia: riesgos en el penal Ancón I
Sobrepoblación y falta de vigilancia: riesgos en el penal Ancón I | Foto: Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

El penal de máxima seguridad Ancón I presenta serias deficiencias en sus sistemas de control y vigilancia. Una visita de la Contraloría General detectó equipos de inspección inoperativos, fallas en el circuito cerrado de televisión, iluminación deficiente en los torreones y otras condiciones que comprometen la seguridad del establecimiento, donde permanecen recluidos los internos de mayor peligrosidad del país.

El Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI/0316-SVC, elaborado tras una inspección realizada entre el 22 y el 26 de junio, advierte que estas fallas dificultan el control del ingreso de personas y paquetes, además de limitar la detección oportuna de fugas, actos ilícitos e ingresos no autorizados.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Perú registró tres denuncias por extorsión cada hora en el primer semestre de 2026, según Fiscalía

lr.pe

Escáneres fuera de servicio

Durante la inspección, la comisión verificó que los equipos Body Scan y el sistema de rayos X para paquetes grandes permanecen inoperativos. Además, uno de los monitores de rayos X destinado a la revisión de paquetes pequeños presenta fallas en la reproducción de imágenes.

Según el informe, estas deficiencias incrementan el riesgo de que objetos, sustancias o materiales prohibidos ingresen al penal sin ser detectados.

Cámaras con fallas y vigilancia limitada

La Contraloría también constató que las cámaras de videovigilancia de los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no transmiten imágenes en tiempo real. A ello se suma la insuficiente capacidad de almacenamiento de los servidores de video, lo que dificulta conservar registros audiovisuales para eventuales investigaciones administrativas o penales.

El documento señala, además, que el sistema de reconocimiento facial permanece inoperativo y que siete cámaras presentan problemas de conexión.

Las deficiencias también alcanzan la vigilancia nocturna. De los ocho reflectores tipo Busca personas instalados en los torreones, solo uno funciona. Durante la visita, el equipo de control verificó además que tres torreones no contaban con personal asignado.

Sobrepoblación agrava el riesgo

La inspección identificó otro problema en la infraestructura del establecimiento. Desde la parte exterior de los pabellones se observaron ventanas metálicas con mallas y barras en avanzado estado de corrosión, una condición que podría facilitar su manipulación por parte de los internos. Además, el área de pasarela del techo carece de cámaras de videovigilancia.

El informe advierte que estas condiciones reducen la capacidad de respuesta del personal penitenciario y afectan la seguridad perimetral del penal.

La situación resulta más delicada debido a la sobrepoblación. Ancón I alberga aproximadamente 2.709 internos, pese a que su capacidad máxima es de 1.620.

Tras la visita de control, la Contraloría comunicó los resultados al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que adopte las medidas correctivas correspondientes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Enmarrocado y totalmente desencajado! Así fue el traslado de Jackson Mora al penal Ancón 1 junto a otros detenidos

¡Enmarrocado y totalmente desencajado! Así fue el traslado de Jackson Mora al penal Ancón 1 junto a otros detenidos

LEER MÁS
Mototaxista adulto mayor fue secuestrado para grabar mensaje extorsivo en Ancón: gremio suspendió actividades

Mototaxista adulto mayor fue secuestrado para grabar mensaje extorsivo en Ancón: gremio suspendió actividades

LEER MÁS
La megaobra que convertiría a Lima norte en un hub industrial: superaría los US$ 1.000 millones de inversión en 700 hectáreas

La megaobra que convertiría a Lima norte en un hub industrial: superaría los US$ 1.000 millones de inversión en 700 hectáreas

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bomberos del Perú no participarán en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias: "La decisión es injusta"

Bomberos del Perú no participarán en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias: "La decisión es injusta"

LEER MÁS
Compró un televisor a S/ 329 y le cancelaron el pedido: Indecopi sanciona a conocida tienda por departamento y ordena entrega del producto

Compró un televisor a S/ 329 y le cancelaron el pedido: Indecopi sanciona a conocida tienda por departamento y ordena entrega del producto

LEER MÁS
Pollería en Carabayllo reclutaría a jóvenes para el sicariato con ofertas de empleo: ''Lo usan como fachada''

Pollería en Carabayllo reclutaría a jóvenes para el sicariato con ofertas de empleo: ''Lo usan como fachada''

LEER MÁS
De Ayacucho a la NASA: adolescente de 17 años ganó beca y realizará pasantía en centro espacial de EE. UU.

De Ayacucho a la NASA: adolescente de 17 años ganó beca y realizará pasantía en centro espacial de EE. UU.

LEER MÁS
Hija de adulto mayor atropellado por policía en la vía del Metropolitano exige justicia: “Que no quede impune"

Hija de adulto mayor atropellado por policía en la vía del Metropolitano exige justicia: “Que no quede impune"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025