Penal Ancón I en riesgo: Contraloría detecta fallas en cámaras, escáneres y equipos de vigilancia

Sobrepoblación y falta de vigilancia: riesgos en el penal Ancón I | Foto: Contraloría

Sobrepoblación y falta de vigilancia: riesgos en el penal Ancón I | Foto: Contraloría

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El penal de máxima seguridad Ancón I presenta serias deficiencias en sus sistemas de control y vigilancia. Una visita de la Contraloría General detectó equipos de inspección inoperativos, fallas en el circuito cerrado de televisión, iluminación deficiente en los torreones y otras condiciones que comprometen la seguridad del establecimiento, donde permanecen recluidos los internos de mayor peligrosidad del país.

El Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI/0316-SVC, elaborado tras una inspección realizada entre el 22 y el 26 de junio, advierte que estas fallas dificultan el control del ingreso de personas y paquetes, además de limitar la detección oportuna de fugas, actos ilícitos e ingresos no autorizados.

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Escáneres fuera de servicio

Durante la inspección, la comisión verificó que los equipos Body Scan y el sistema de rayos X para paquetes grandes permanecen inoperativos. Además, uno de los monitores de rayos X destinado a la revisión de paquetes pequeños presenta fallas en la reproducción de imágenes.

Según el informe, estas deficiencias incrementan el riesgo de que objetos, sustancias o materiales prohibidos ingresen al penal sin ser detectados.

Cámaras con fallas y vigilancia limitada

La Contraloría también constató que las cámaras de videovigilancia de los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no transmiten imágenes en tiempo real. A ello se suma la insuficiente capacidad de almacenamiento de los servidores de video, lo que dificulta conservar registros audiovisuales para eventuales investigaciones administrativas o penales.

El documento señala, además, que el sistema de reconocimiento facial permanece inoperativo y que siete cámaras presentan problemas de conexión.

Las deficiencias también alcanzan la vigilancia nocturna. De los ocho reflectores tipo Busca personas instalados en los torreones, solo uno funciona. Durante la visita, el equipo de control verificó además que tres torreones no contaban con personal asignado.

Sobrepoblación agrava el riesgo

La inspección identificó otro problema en la infraestructura del establecimiento. Desde la parte exterior de los pabellones se observaron ventanas metálicas con mallas y barras en avanzado estado de corrosión, una condición que podría facilitar su manipulación por parte de los internos. Además, el área de pasarela del techo carece de cámaras de videovigilancia.

El informe advierte que estas condiciones reducen la capacidad de respuesta del personal penitenciario y afectan la seguridad perimetral del penal.

La situación resulta más delicada debido a la sobrepoblación. Ancón I alberga aproximadamente 2.709 internos, pese a que su capacidad máxima es de 1.620.

Tras la visita de control, la Contraloría comunicó los resultados al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que adopte las medidas correctivas correspondientes.