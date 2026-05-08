Challapalca: Asesino del ‘Chino Malaco’ es un hombre calcular, frío y peligroso

Trasladan al asesino de Chino Malaco al penal de Challapalca

Trasladan al asesino de Chino Malaco al penal de Challapalca

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El nombre de Luis Oliver Pairazaman Alcántara (46) no pasa desapercibido en el sistema penitenciario. Es el autor de uno de los casos policiales más alarmantes y polémicos de este año: el asesinato a balazos de César Velásquez Montoya, alias Chino Malaco, en el penal de Juliaca.

Cuatro días después, al homicida lo trasladaron de prisión. Fue confinado en el establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial de Challapalca, ubicado en Tacna.

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“Es una persona muy peligrosa, ni los psicólogos lo apoyan”, dijo un agente del Inpe.

Los informes psicológicos lo sindican como un peligroso psicópata, sin posibilidad de remisión, y que podría volver a matar de encontrarse con un rival.

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Otros profesionales que lo han tratado indicaron que este sujeto es un "manipulador, frío e inteligente" que dirá lo que sea para salir de su celda.

El Inpe informó que el traslado se realizó con la finalidad de mantener el control de los recintos penitenciarios y contribuir a la seguridad ciudadana. Más de 10 agentes penitenciarios estuvieron a cargo del operativo.

La diligencia se desarrolló en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° D000088-2026-INPE-ORAP, con el objetivo de salvaguardar la seguridad integral del penal y de las personas, además de que está implicado en la muerte del interno César Velásquez Montoya.

Pairazaman Alcántara cumple una sentencia de pena privativa de la libertad por el delito de robo y extorsión agravados.

Asimismo, más de 30 agentes del Inpe trasladaron a los internos Luis Antonio Sparrow Tapia y Miguel Ángel Ramos Torres al establecimiento penitenciario Ancón 1. Estos internos pertenecen a las organizaciones criminales 'La Alianza del Valle' y 'El Grande de Ascope'.

Además, los internos Juan Carlos Chacón Cruz y Teófilo Henry Moore Anhuaman fueron 'lanchados' al establecimiento penitenciario Cochamarca. Ellos pertenecen a la organización criminal 'Los Malditos de Chicago' y cumplen sentencia por sicariato, extorsión, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

También fueron trasladados al penal de Cochamarca Edwin Penedo Gómez, alias 'Cara de Cuy', y Lucio Moreno Jaque, quienes estarían cometiendo actividades ilícitas como la extorsión.

Al respecto, el presidente del Inpe, Henry Cotos, enfatizó que estos internos “son actores directos e indirectos del fallecimiento de un privado de libertad con arma de fuego. Estamos trabajando por fortalecer el principio de autoridad”.