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Sociedad

Colegios de Lima inician desfiles escolares por Fiestas Patrias con cronograma oficial

El evento, organizado por la Municipalidad de Lima, busca destacar la diversidad cultural del país y reúne a estudiantes de primaria, secundaria y Educación Básica Especial.

El evento, que comienza a las 7:30 a. m. en la Plaza Mayor, promueve la identidad nacional a través de danzas y expresiones culturales de diversas regiones del Perú.
El evento, que comienza a las 7:30 a. m. en la Plaza Mayor, promueve la identidad nacional a través de danzas y expresiones culturales de diversas regiones del Perú. | Foto: composición LR
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Más de 30 instituciones educativas de Lima Metropolitana participan este lunes en el Gran Pasacalle Escolar de la Peruanidad 2026, una actividad organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias. El evento se realiza desde las 7:30 a. m. en la Plaza Mayor y reúne a estudiantes de los niveles de primaria, secundaria y Educación Básica Especial con el propósito de fortalecer la identidad nacional mediante expresiones culturales.

Durante la ceremonia inaugural, el gerente municipal, Alejandro Jiménez, asistió en representación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y transmitió el saludo de la autoridad edil a las delegaciones participantes. Asimismo, destacó que este tipo de actividades buscan promover el reconocimiento de la diversidad cultural del país desde el ámbito escolar y fomentar la participación de la comunidad en las festividades patrias.

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Gran Pasacalle Escolar de la Peruanidad reúne a más de 30 colegios de Lima Metropolitana

La edición 2026 del pasacalle cuenta con la participación de 14 instituciones educativas del nivel primario y 21 del nivel secundario, además de centros de Educación Básica Especial. Cada delegación presenta danzas tradicionales, alegorías y otras manifestaciones artísticas inspiradas en las distintas regiones del Perú, como parte del concurso organizado por la comuna limeña.

La actividad es impulsada por la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Educación, Deporte, Juventud y Recreación, con el objetivo de convertir la Plaza Mayor en un espacio de encuentro donde los escolares puedan mostrar expresiones representativas del patrimonio cultural peruano en el marco de las celebraciones por la independencia nacional.

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Municipalidad de Lima presenta cronograma y premiará a las mejores delegaciones escolares

Para garantizar el desarrollo del evento, la Municipalidad de Lima implementó un plan de coordinación con distintas áreas y con la Policía Nacional del Perú. Entre las medidas adoptadas se incluyen el despliegue de personal de Serenazgo, la supervisión de rutas de evacuación, el control del aforo, la verificación del plan de contingencia y la instalación de puestos de primeros auxilios. Además, se aplicaron desvíos vehiculares y se habilitaron zonas seguras para el traslado de los estudiantes.

La jornada concluirá durante la tarde con la ceremonia de premiación, encabezada por Alejandro Jiménez en representación del alcalde de Lima. En esta etapa se reconocerá a las tres delegaciones con mejor desempeño. El primer lugar recibirá el gonfalón de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de una medalla y un diploma de honor, mientras que el segundo y tercer puesto serán distinguidos con medallas y diplomas en reconocimiento a su participación.

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