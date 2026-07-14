China y su gigantesca turbina eólica, la más grande del mundo, ha provocado un efecto secundario inesperado

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China continúa ampliando los límites de la energía eólica con el desarrollo de aerogeneradores marinos cada vez más grandes y potentes. Uno de los ejemplos más destacados es el MySE18.X-20MW, fabricado por Mingyang Smart Energy, una enorme turbina instalada frente a la provincia de Hainan que se ha convertido en un referente de la transición hacia las energías renovables.

Con una capacidad de hasta 20 megavatios (MW) y un rotor que alcanza 292 metros de diámetro, este coloso es capaz de generar alrededor de 80 GWh de electricidad al año, suficiente para abastecer a 96.000 hogares. Además, su funcionamiento permitiría evitar la emisión de aproximadamente 66.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año.

Sin embargo, el tamaño de esta infraestructura también ha despertado el interés de la comunidad científica, ya que las primeras investigaciones apuntan a que podría producir cambios en el microclima de las zonas donde opera.

Una turbina eólica con un efecto inesperado

El MySE18.X-20MW fue diseñado para aprovechar los fuertes vientos marinos con la mayor eficiencia posible. Su estructura modular le permite adaptarse a distintas condiciones y soportar fenómenos meteorológicos extremos, incluidos tifones con ráfagas cercanas a los 79,8 metros por segundo.

La ubicación del aerogenerador también fue elegida cuidadosamente para aprovechar las mejores corrientes de viento y, al mismo tiempo, reducir al máximo el impacto sobre el entorno marino.

No obstante, diversos trabajos han observado que las turbinas eólicas de gran tamaño pueden producir modificaciones en el microclima local. El movimiento constante de las enormes palas genera turbulencias que alteran la circulación del aire y pueden influir en la distribución de la temperatura y del viento en los alrededores del parque eólico.

Aunque este fenómeno ya era conocido por los investigadores, el enorme tamaño de esta turbina ha renovado el interés por estudiar con mayor detalle sus posibles efectos sobre los ecosistemas costeros.

Por ese motivo, los especialistas continúan analizando el alcance de estos cambios para determinar si tienen consecuencias relevantes para la fauna marina o el entorno donde se instalan estas infraestructuras. Los expertos consideran que estos estudios son fundamentales para que el crecimiento de la energía eólica continúe avanzando de forma compatible con la protección del medio ambiente.

A pesar de estas investigaciones, el balance sigue siendo ampliamente favorable para este tipo de tecnología, ya que permite generar grandes cantidades de electricidad renovable y reducir el uso de combustibles fósiles.

Atención a otras turbinas gigantes

La carrera por construir aerogeneradores cada vez más potentes no se detiene. Otro de los proyectos más ambiciosos es el desarrollado por Dongfang Electric, que presentó una turbina marina de 26 MW con una altura cercana a los 340 metros, un rotor de 310 metros y palas de 128 metros de longitud.

Este modelo puede producir hasta 100 GWh de electricidad al año, suficiente para abastecer aproximadamente 55.000 hogares, e incorpora sistemas reforzados para soportar tifones de categoría 4, además de controles avanzados que optimizan la orientación de las palas frente al viento.

Hasta hace poco, otro de los referentes era el MySE 16-260 de Mingyang, con una potencia de 16 MW, un área de barrido cercana a los 50.000 metros cuadrados y una altura de buje de 152 metros, suficiente para suministrar electricidad a 36.000 hogares.

A esta competencia tecnológica también se suma el V236-15 MW de Vestas, equipado con un rotor de 236 metros de diámetro y palas de 115,5 metros, diseñado para producir energía limpia para 20.000 viviendas al año.

La aparición de estas gigantescas turbinas demuestra el rápido avance de la energía eólica marina. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa un nuevo desafío: seguir aumentando la capacidad de generación eléctrica sin dejar de evaluar cuidadosamente los posibles efectos que estas instalaciones pueden tener sobre el microclima y los ecosistemas donde se instalan.