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Política

ERM 2026: ONPE definirá miembros de mesa este 24 de julio

Cada mesa de sufragio contará con nueve miembros —tres titulares y seis suplentes—, elegidos mediante sorteos públicos en las diversas oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el próximo 24 de julio se realizará el sorteo para definir a los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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La selección de los miembros de mesa es un proceso que inició el pasado 17 de julio, tras la elección previa de 25 candidatos al cargo por cada una de las 89.935 mesas de sufragio a nivel nacional.

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La ONPE realizó la selección de manera pública con el apoyo de un software informático. En el evento también estuvieron presentes representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

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Christian Gómez, asesor 2 de la ONPE, indicó que se priorizó a personas que no hayan ejercido el cargo de miembro de mesa durante las Elecciones Generales. Además, informó que se ha procesado a más de 26,314,724 ciudadanos.

Para el próximo viernes 24, la ONPE precisó que de las listas de 25 candidatos seleccionados para cada mesa, se va a reducir a un total de 817.000 miembros de mesa definitivos.

Asimismo, el organismo electoral indicó que se dará prioridad a personas que no han ejercido el cargo anteriormente, así como a ciudadanos que no presenten ningún tipo de discapacidad y los que aún no son mayores de 65 años.

Sobre los filtros que se tienen en cuenta para la selección, el representante de la ONPE precisó que "los miembros de mesa que han ejercido el cargo en las Elecciones Generales, tanto en primera como en segunda vuelta, ellos son excluidos automáticamente". Además, también agregó que "se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción".

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

Para garantizar la neutralidad durante los comicios, la ley establece que ciertos ciudadanos no pueden ser seleccionados como miembros de mesa. Esta restricción excluye a candidatos, personeros y dirigentes de organizaciones políticas, así como a autoridades de elección popular.

Del mismo modo, el impedimento alcanza a funcionarios del sistema electoral y a representantes del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo que cumplan funciones el día de las elecciones.

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