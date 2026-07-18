Mindef anuncia que Bomberos del Perú sí participarán en Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias

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El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, anunció que el Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBVP) sí participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio. El titular del sector confirmó la asistencia del grupo de voluntarios luego de reunirse con sus representantes y acordar que desfilarán con sus tres compañías, compuestas por cerca de 300 bomberos, y no solo con una de 81 integrantes.

El 17 de julio, la institución bomberil aseguró que los organizadores del evento tradicional por Fiestas Patrias habían decidido limitar su participación a solo una agrupación de las tres que venían ensayando, lo que los llevó a anunciar que no participarían de la jornada patriótica. No obstante, este impase habría sido superado, según las declaraciones brindadas este 18 de julio por el ministro Flores.

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Mindef anuncia que bomberos sí participarán en el Desfile Cívico Militar 2026

En declaraciones a Canal N, el funcionario explicó que la reducción del grupo de compañías para el desfile del 29 de julio es una medida que se aplica de manera general —y no solo para el Cuerpo General de Bomberos— ante la alta cantidad de delegaciones y con el fin de que el evento no se prolongue por más de 3 o 3 horas y media, como ha ocurrido en otras ocasiones. En esa línea, explicó que Indeci y Cenepred se fusionarán y participarán en una sola compañía, mientras que la PNP contará solo con 10 agrupamientos, al igual que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú.

Sin embargo, ante el inconveniente surgido con el Cuerpo General de Bomberos, señaló que acordaron que su participación se ejecute de manera íntegra. "Acabamos de conversar y van a participar con sus tres agrupamientos porque siempre han sido un grupo que históricamente nos han acompañado. (…) Lamentamos que en algún momento haya habido alguna discrepancia", indicó. El ministro precisó que eso incluye la asistencia de las tres compañías bomberiles, compuestas cada una por 81 integrantes.

Bomberos consideraron que recorte era injusto y afectaba su imagen institucional

En su pronunciamiento del 17 de julio, el Cuerpo General de Bomberos sostuvo que cerca de 300 de sus integrantes, provenientes de Lima, Callao y provincias, venían preparándose con sus propios recursos durante seis semanas para participar del desfile en la avenida Brasil. "Sin embargo, para la presente edición, los organizadores han dispuesto limitar nuestra participación a una sola compañía (81 efectivos), cuando históricamente hemos desfilado con tres compañías", señaló la institución.

La medida fue cuestionada por el grupo de voluntarios que, a partir de esto, decidió no participar del evento. "Esta decisión, que consideramos injusta y contraria a nuestra tradición institucional, afecta la imagen del CGBVP y desconoce el rol que hemos desempeñado en la vida nacional. Por ello, con profundo pesar, comunicamos que el CGBVP no participará en el Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026", indicaron.

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