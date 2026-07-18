Alfonso López Chau a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Sería un gran gesto ceder la Mesa Directiva"

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Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, opinó sobre las próximas conformaciones de las Mesas Directivas del Congreso. Para el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Fuerza Popular debería ceder la presidencia de ambas cámaras legislativas para fortalecer el equilibrio de poderes.

"Sería un gran gesto ceder la Mesa Directiva. (…) Esto no es una amenaza, ¿cómo va a serlo? De hecho, a ella le conviene. Si Fuerza Popular nos invita a conversar, nosotros estaremos encantados de asistir", indicó el también electo senador del partido del casco.

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Como se sabe, Ahora Nación es parte del bloque de oposición junto a las bancadas de Juntos por el Perú y Obras. López Chau declaró que no permitirían que el fujimorismo opere sin un contrapeso correspondiente.

"Ha habido una votación de 9 millones de peruanos que están molestos, con indignación. Es un país dividido. (…) Nosotros nos pronunciamos antes de saber quién iba a ganar. Dijimos que íbamos a luchar por recuperar el Estado, por garantizar la división de poderes, por el derecho al referéndum y por derogar las leyes que favorecen al crimen", declaró el último 17 de julio.

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Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

El nuevo Congreso bicameral ya cuenta con un cronograma para la elección de sus primeras autoridades. De acuerdo con fuentes de La República, la conformación de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2.00 p. m., mientras que la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se llevaría a cabo ese mismo día a las 6.00 p. m. No obstante, ambos horarios aún deberán ser ratificados por la Junta Preparatoria del Parlamento.

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Como parte del proceso, las bancadas tendrán plazo hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos al Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, podrán hacerlo hasta las 6.00 p. m. de esa misma jornada. La Oficialía Mayor del Congreso será la encargada de recibir la documentación y verificar que las listas cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento antes de autorizar su participación.

La organización de esta etapa de instalación del nuevo Parlamento está a cargo de la Junta Preparatoria, que inició funciones el pasado 15 de julio. Este órgano transitorio es encabezado por el senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, como presidente, y por la diputada electa Cecilia Chacón, quien ejerce la vicepresidencia.