Dos centros de salud siguen operando en Huaura pese a ser declarados inhabitables por daños graves
Locales de Santa María y Huaura presentan grietas, huecos y deterioro, pero continúan brindando atención y realizando labores administrativas, según alertó Contraloría.
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La Contraloría General advirtió que los centros de salud de Santa María y Huaura, ubicados en la provincia de Huaura (Lima), continúan funcionando pese a haber sido declarados inhabitables por Defensa Civil debido al deterioro de su infraestructura, lo que representa un riesgo para pacientes y trabajadores.
De acuerdo con los informes de visita de control emitidos por el órgano de control, ambos establecimientos presentan columnas, paredes y techos con rajaduras, humedad y otros daños estructurales que comprometen la seguridad de quienes acuden diariamente a estos recintos.
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Centro de Salud Santa María presenta rajaduras, humedad y pozos sin tapa
Según el Informe de Visita de Control N.° 004-2026-OCI/4056-SVC, realizado entre el 19 y el 25 de junio de 2026, el Centro de Salud Santa María, con 47 años de antigüedad, registra columnas, paredes y techos debilitados, grietas expuestas, humedad que ha provocado el desprendimiento de pintura, además de rejas oxidadas en puertas y ventanas.
La Contraloría también detectó la existencia de pozos sin tapa en los alrededores del establecimiento, situación que podría favorecer la contaminación ambiental y la proliferación de insectos y roedores.
Durante la inspección, el ente de control verificó documentación que califica la infraestructura como "inhabitable". Asimismo, recordó que un informe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa María recomendó desde septiembre de 2025 la demolición del inmueble y la construcción de un nuevo establecimiento de salud.
El informe precisa, además, que en la parte posterior del centro de salud existe un terreno saneado que podría destinarse a la construcción de una nueva infraestructura.
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Centro de Salud Huaura continúa con oficinas en edificio inhabitable
En el caso del Centro de Salud Huaura, la Contraloría señaló, mediante el Informe de Visita de Control N.° 003-2026-OCI/4056-SVC, que el establecimiento continúa siendo utilizado para labores administrativas y atención de farmacia, a pesar de haber sido declarado inhabitable desde 2017.
La infraestructura presenta rajaduras en columnas y paredes, mientras que la escalera metálica en forma de caracol que conduce al segundo piso muestra un avanzado estado de deterioro y corrosión.
Si bien la Municipalidad Distrital de Huaura facilitó ambientes temporales para la atención de pacientes, el personal aún desarrolla actividades en las oficinas del inmueble afectado.
Además, la Contraloría recordó que, en agosto de 2025, la jefa del Centro de Salud Huaura informó al director ejecutivo del Hospital Regional de Huacho que continuaban las gestiones para concretar la reubicación del establecimiento a una infraestructura que garantice la seguridad de trabajadores y usuarios.
Finalmente, el organismo de control informó que ambos reportes fueron remitidos al director ejecutivo del Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud, con el fin de que adopte las medidas correctivas correspondientes.