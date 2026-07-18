Aprobado proyecto de ley para crear el distrito de Winchinkim en la región Amazonas | Foto: Asociación de Productores Agropecuarios y Acuicultores Winchinkim-ASPAAW

Aprobado proyecto de ley para crear el distrito de Winchinkim en la región Amazonas | Foto: Asociación de Productores Agropecuarios y Acuicultores Winchinkim-ASPAAW

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para crear el distrito de Winchinkim, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La propuesta busca fortalecer la presencia del Estado en la frontera con Ecuador y facilitar el acceso de la población a servicios públicos y proyectos de inversión.

Según informó la PCM, el nuevo distrito beneficiará a cerca de 4.000 habitantes, pertenecientes principalmente al pueblo indígena Wampis. Con la aprobación del proyecto de ley, la iniciativa continuará su trámite en el Congreso.

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¿Dónde se ubicará Winchinkim?

Winchinkim se ubicará en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, una zona que limita con Ecuador. El Ejecutivo considera que su creación permitirá reforzar el control territorial y ampliar la presencia de las instituciones del Estado en un área estratégica del país.

La propuesta responde a una demanda presentada por líderes indígenas, autoridades locales y organizaciones representativas de la zona, que solicitaron contar con una jurisdicción propia para atender las necesidades de las comunidades fronterizas.

¿Por qué el Ejecutivo impulsa su creación?

En junio, el Gobierno declaró de interés nacional la creación de Winchinkim mediante un decreto supremo. La decisión se adoptó pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una opinión desfavorable sobre la sostenibilidad fiscal del nuevo distrito.

La normativa vigente permite, de manera excepcional, crear distritos en zonas de frontera cuando existen razones de interés nacional aprobadas por el Consejo de Ministros. En este caso, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior respaldaron la propuesta al considerar que contribuirá a fortalecer la soberanía, la seguridad y el desarrollo de la frontera con Ecuador.

¿Qué beneficios tendrá?

La PCM sostiene que la creación del distrito facilitará la ejecución de proyectos públicos, acercará los servicios del Estado a la población y fortalecerá la gestión local.

Además, señala que la nueva jurisdicción permitirá impulsar el desarrollo económico, combatir las economías ilegales y aprovechar las oportunidades de integración con las poblaciones del vecino país de Ecuador.