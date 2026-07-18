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Minsa pide observar ley 13830 que crea nuevas vías para obtener especialidades médicas fuera del residentado

Informe del Ministerio de Salud, obtenido por La República, advierte vacíos técnicos en la autógrafa que modifica el Sistema Nacional de Residentado Médico. El sector coincide con la necesidad de reducir la brecha de especialistas, pero plantea precisiones antes de su aprobación.

Ministerio de Salud recomienda observar autógrafa de ley que modifica Sistema Nacional de Residentado Médico
Ministerio de Salud recomienda observar autógrafa de ley que modifica Sistema Nacional de Residentado Médico | Foto: COMEXPerú
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El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó al Poder Ejecutivo observar la autógrafa de ley que modifica el Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme) y establece nuevas modalidades para obtener el reconocimiento de una especialidad médica, según un informe técnico obtenido por La República.

El documento elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minsa concluye que la iniciativa puede contribuir a reducir la falta de especialistas, pero advierte que algunos de sus alcances requieren ajustes para garantizar la calidad de la formación médica.

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"Se concuerda con el planteamiento general de la citada Autógrafa, como medida que coadyuvaría al cierre de brechas de especialistas en el sistema de salud; sin embargo (...) se recomienda OBSERVAR la presente Autógrafa", señala el informe N.° D000718-2026-OGAJ-MINSA, remitido a la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial.

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La autógrafa aprobada por el Congreso modifica la Ley N.° 30453 (Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico) y plantea tres mecanismos para acceder al reconocimiento de una especialidad: el residentado médico tradicional, la posgraduación y la modalidad de especialidad por competencias.

Cuestiona nuevas modalidades

El Minsa advierte que la propuesta no desarrolla con precisión cómo estas nuevas vías se vincularían con la Ley Universitaria y con los requisitos establecidos para obtener un título de segunda especialidad profesional.

Ministerio de Salud recomienda observar autógrafa de ley que modifica Sistema Nacional de Residentado Médico

La República.

Según el informe, conceptos incluidos en la autógrafa como formación de posgrado, perfeccionamiento continuo y práctica clínica avanzada no cuentan con una definición suficiente sobre sus alcances, criterios de evaluación o mecanismos de acreditación.

El sector sostiene que la formación de especialistas requiere mantener estándares académicos y asistenciales debido a la complejidad de las competencias que deben adquirir los médicos.

Uno de los puntos observados corresponde a la modalidad de especialidad por competencias, que permitiría reconocer como especialistas a médicos con experiencia laboral mediante evaluaciones teóricas y prácticas.

La autógrafa establece que los profesionales podrían acceder a esta vía si cuentan con una trayectoria continua mínima de seis años desde la obtención del título médico y acreditan su experiencia asistencial.

Sin embargo, el Minsa señala que no todas las especialidades pueden evaluarse únicamente mediante competencias adquiridas en la práctica.

"Algunas especialidades médicas requieren determinadas habilidades y destrezas que solo pueden ser adquiridas a través del entrenamiento presencial", indica el informe.

Por ello, recomienda que esta modalidad se aplique únicamente en especialidades que determine el Ministerio de Salud y bajo criterios estandarizados, con evaluaciones realizadas en sedes acreditadas por el Consejo Nacional de Residentado Médico (Conareme).

Coincide con alerta médica

Las observaciones planteadas por el Minsa coinciden con parte de los cuestionamientos formulados previamente por el Colegio Médico del Perú (CMP), que había advertido que la propuesta podría flexibilizar los requisitos actuales para obtener una segunda especialidad.

El CMP señaló previamente a La República que el déficit de especialistas no responde únicamente al sistema de formación, sino también a factores como la falta de plazas suficientes de residentado médico y las dificultades para retener profesionales en regiones con mayor necesidad.

La institución médica cuestionó especialmente que la experiencia laboral o estudios alternativos puedan convertirse en una vía equivalente al residentado, debido a las diferencias en el proceso de entrenamiento que reciben los médicos especialistas.

Ministerio de Salud recomienda observar autógrafa de ley que modifica Sistema Nacional de Residentado Médico

Ministerio de Salud recomienda observar autógrafa de ley que modifica Sistema Nacional de Residentado Médico

La autógrafa fue aprobada por el Congreso con 83 votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones. La iniciativa, presentada por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular), sostiene que el actual sistema no permite cubrir la demanda de especialistas y propone ampliar las alternativas de formación.

Brecha de especialistas

En su informe, el Ministerio de Salud reconoce que existe una brecha de especialistas y que resulta necesario adoptar medidas para incrementar la disponibilidad de estos profesionales en el sistema sanitario.

No obstante, plantea que las alternativas para ampliar la oferta deben mantener criterios de calidad y garantizar que los médicos cuenten con la preparación necesaria para la atención de los pacientes.

Con la recomendación del Minsa, corresponde ahora al Poder Ejecutivo decidir si promulga la autógrafa aprobada por el Congreso o si la devuelve con observaciones para un nuevo debate parlamentario.

La República solicitó la versión del Ministerio de Salud, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta publicación.

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