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Final Mundial 2026: últimas noticias del partido Argentina vs España, el show de medio tiempo, la ceremonia de clausura, premiación y más

El campeón del Mundial 2026 se define en un esperado enfrentamiento. Sigue la cobertura EN VIVO con las incidencias del partido, la ceremonia de clausura, el show de medio tiempo y la premiación.

La gran final del Mundial 2026 se disputará entre Argentina y España este 19 de julio a las 2:00 p. m. en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.
La gran final del Mundial 2026 se disputará entre Argentina y España este 19 de julio a las 2:00 p. m. en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey. | Foto: FIFA
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La gran final del Mundial 2026 se disputa este domingo 19 de julio y todas las miradas estarán puestas en el esperado duelo entre Argentina vs España, dos selecciones que buscarán escribir una nueva página en la historia del fútbol. Además del partido por el título, la jornada estará marcada por una espectacular ceremonia de clausura, el show de medio tiempo y la posterior premiación, donde se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

Final Mundial 2026: últimas noticias del partido Argentina vs España

19:10
18/7/2026

¿Cuánto durará el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La FIFA informó que el inédito show de medio tiempo tendrá una duración máxima de 17 minutos, tiempo que incluirá el montaje del escenario, la actuación de los artistas y el posterior desmontaje antes de la reanudación del partido.

En esta cobertura EN VIVO encontrarás las últimas noticias de la final del Mundial, con el minuto a minuto del esperado duelo, las alineaciones oficiales, el ambiente en el estadio, las incidencias del encuentro, los goles, las mejores jugadas, el espectáculo del entretiempo, la entrega de premios individuales y la ceremonia en la que la FIFA coronará al campeón del mundo.

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¿A qué hora juegan Argentina vs España?

El partido entre Argentina y España por la gran final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, en East Rutherford. Será el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo y pondrá el broche de oro a la Copa del Mundo 2026.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España, Francia, Gran Bretaña: 9.00 p. m.

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¿Dónde ver Argentina vs. España?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España será transmitida en nuestro país por América TV y DSports en televisión de paga y a través de la plataforma de streaming DGO.

Posibles alineaciones de Argentina vs. España

  • Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Julián Álvarez, Lionel Messi.
  • España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal.
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