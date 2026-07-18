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Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

El exfutbolista Jefferson Farfán mostró públicamente su apoyo a Adriano tras anunciar que iniciará una nueva etapa en el pádel profesional, deporte con el que buscará representar al Perú.

Jefferson Farfán comparte imagen de su hijo tras anunciar su que se dedicará al pádel. Foto: composición LR/Instagram/jefferson_farfan_oficial
Jefferson Farfán comparte imagen de su hijo tras anunciar su que se dedicará al pádel. Foto: composición LR/Instagram/jefferson_farfan_oficial
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Jefferson Farfán expresó públicamente el orgullo que siente por su hijo mayor, Adriano Farfán, quien recientemente anunció que iniciará una nueva etapa en el pádel profesional. A través de sus redes sociales, el exfutbolista compartió una fotografía del joven acompañada de una frase que muchos interpretaron como un mensaje de respaldo a su decisión: "Si lo crees, lo creas".

Además de la imagen, el exseleccionado peruano escribió una reflexión que reforzó el significado de su publicación. "La mentalidad lo es todo", expresó la 'Foquita' en su publicación de Instagram. El joven no tardó en reaccionar y compartió la publicación en su propia cuenta, acompañándola con dos emojis de corazones.

Hijo de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán comparte imágen de su hijo. Foto: Instagram

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Adriano Farfán deja el fútbol para iniciar una carrera en el pádel

A sus 18 años, Adriano Farfán decidió tomar un rumbo distinto al que muchos imaginaban. Aunque durante varios años formó parte de las divisiones menores de Alianza Lima, siguiendo los pasos de Jefferson Farfán, el joven optó por dejar el fútbol para apostar por el pádel, disciplina que viene ganando cada vez más protagonismo en el país.

El hijo de Melissa Klug y el exfutbolista anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó que formará parte del equipo de NOX, una de las marcas más importantes de este deporte. Con ello, buscará representar al Perú en una disciplina que ya ha conseguido importantes logros internacionales gracias a figuras como Duilio Beretta, Matías Altieri, María Paula Torres y Nicole Aragonés.

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El emotivo mensaje de Adriano sobre su nueva etapa deportiva

Al anunciar su incorporación al pádel profesional, Adriano Farfán confesó que no imaginó que este deporte terminaría convirtiéndose en una parte tan importante de su vida. "Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión", manifestó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido desde sus primeros pasos en la disciplina. "Nada de esto habría sido posible sin la confianza de la Asociación Peruana de Pádel, que creyó en mí desde el inicio y me dio la oportunidad de comenzar a competir. Juntos queremos demostrar que en el Perú hay muchísimo talento y que este deporte tiene un enorme potencial para seguir creciendo. Hoy comienza una nueva etapa", concluyó el hijo del exfutbolista.

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