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Temblor de magnitud 4,9 se sintió en Junín hoy, según IGP

El sismo de hoy 21 de abril se registró a 42 kilómetros al suroeste de Huasicancha (Huancayo) y se produjo a una profundidad de 106 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 4,9 se sintió en Junín, según IGP
Sismo de magnitud 4,9 se sintió en Junín, según IGP | Composición LR

Un sismo de magnitud 4,9 se registró a las 11.18 a. m. a 42 kilómetros al suroeste de Huasicancha, Huancayo, en la región Junín. El temblor de este 21 de abril tuvo una profundidad de 106 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte del sismo hoy 21 de abril

Reporte del sismo hoy 21 de abril

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 21 de abril de 2026 se localizó 42 kilómetros al suroeste de Huasicancha, Huancayo, con latitud -12.54 y longitud -75.60.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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