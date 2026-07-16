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Como si se tratara de una pesadilla, más de 6.000 personas que residen en los distritos de Íllimo y Pacora, en la región Lambayeque, se encuentran nuevamente ante el escenario de perder sus viviendas, animales y pertenencias por el posible desborde del río La Leche, como consecuencia de las intensas lluvias que se prevén por el fenómeno El Niño (FEN) entre finales del 2026 e inicios del 2027.

Fotos de archivo 2023 de la inundación en Íllimo: Emmanuel Moreno / URPI-LR

Alcalde apunta a la ANIN

Según explicó el alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Baldera, la vulnerabilidad de estas personas, que residen en las zonas rural y urbana, se debe al incumplimiento de la construcción de defensas ribereñas en diversos sectores de esta cuenca. Estas estructuras tenían como misión reducir el impacto de la crecida del caudal, pero su ausencia deja en absoluta desprotección a adultos, personas adultas mayores y niños que, en gran parte, viven desde hace décadas en condiciones precarias cerca de las riberas.

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"En estos momentos las defensas ribereñas no podrían iniciarse. Sin embargo, se tendría que seguir pensando en la ejecución de ese proyecto en el futuro. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) debió empezar las obras en el río La Leche a finales del 2024, pero, lamentablemente, por falta de presupuesto no se pudo. Si se hubieran hecho estas defensas, estaríamos un poco más seguros", manifestó.

Alcalde de Íllimo responsabiliza a la ANIN por falta de defensas ribereñas en la cuenca

La población pide acciones urgentes

Rosario Cajusol, vecina del sector Las Juntas, en Pacora, es consciente del peligro al que están expuestos ella y los otros nueve miembros de su familia por un eventual rebalse del río La Leche, pues aún guarda el triste recuerdo de lo acontecido en los veranos de 2017 y 2023. Por ello, hizo un desesperado llamado a las autoridades de los diferentes niveles del Gobierno para que hagan algo que mitigue la desgracia que se avecina.

"Pido a las autoridades que nos ayuden, mire (el margen del río La Leche) todo es arenal, el río se va a volver a salir y se va llevar mi casa. Necesitamos apoyo urgente, que se coloque piedra o algo para contener el caudal (...). Solo en este sector hay unas 70 casitas que las va a barrer el agua si no se hace nada", enfatizó a La República.

No obstante, las inundaciones no serían el único problema que traería el aumento del nivel del agua del río, sino que a ello se suma el riesgo de que el puente La Leche colapse. De suceder esto, el nororiente y la costa quedarían incomunicados. Actualmente, sus bases se encuentran muy deterioradas. La última vez que recibió mantenimiento integral fue en 1998.

Mientras esto ocurre y cada día se agrava más la situación, el proyecto del nuevo puente está trabado por observaciones a la convocatoria hecha por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"El puente ha cumplido su tiempo de uso. Está muy deteriorado. Nosotros pedimos a las autoridades que vean cómo está el puente y se dé la obra (de construcción del nuevo). Es conocido que en cada FEN el río no se puede controlar", agregó el vecino José Jiménez Acosta.

Todos los entrevistados coincidieron en que la ANIN debe explicar qué pasó con el proyecto de defensas ribereñas en La Leche y qué se hará en adelante. De igual manera, invocaron a la nueva administración del Estado a priorizar los trabajos de prevención contra las lluvias e inundaciones, ya que los daños serían irreparables y estas localidades entrarían en una etapa de atraso.

La ANIN responde

La República dialogó con el coordinador de la Unidad Desconcentrada de la ANIN en Lambayeque, Bryan Chávez Machacuay, quien aceptó que los 44 kilómetros de defensas ribereñas en el río La Leche no se han ejecutado debido a la falta de presupuesto. En el caso de este afluente, se requieren más de 2.000 millones de soles para realizar las intervenciones desde el distrito de Pitipo hasta Pacora, pero el Ministerio de Economía no ha hecho el desembolso.

"La ANIN tiene proyectos en las cinco cuencas de Lambayeque, de las cuales tres están en ejecución (...). En el caso del río La Leche el expediente técnico está culminado al 100%, sin embargo, por un tema presupuestal no se ha podido dar inicio a las obras definitivas. En lo que respecta al río Chancay - Lambayeque estamos a nivel de diseño del proyecto", detalló.

Frente a la carencia de dinero para empezar o avanzar con la totalidad de las defensas ribereñas en las cinco cuencas antes del inicio de las lluvias, la ANIN ha decidido priorizar la atención de los puntos críticos de los ríos en los que sí hay trabajos en desarrollo (Motupe, Olmos y Zaña). Para ello, se solicitó 300 millones de soles, de los cuales tampoco llegará todo, sino solo 60 millones, lo que servirá apenas para una parte de lo planeado, refirió Chávez Machacuay.

Finalmente, el vocero de la ANIN Lambayeque apuntó que, si bien no hay financiamiento para las defensas ribereñas, han entregado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 2.500 geobolsas para actividades de emergencia en los ríos. Las municipalidades de Íllimo y Pacora tienen un lote importante de estas y deberán realizar coordinaciones con el Gobierno Regional y otras instituciones para su instalación urgente. De ser necesario, la ANIN pondrá a disposición su equipo de profesionales.