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Senasa confirma brote de gripe aviar en Chiclayo: sacrifican 54 aves y descartan riesgo por consumir pollo o huevos

Tras detectar la enfermedad, se intensificaron los controles en 29 granjas avícolas de Lambayeque, donde se albergan cerca de 2 millones de pollos.

Autoridades descartaron riesgo en consumir pollo y huevo
Autoridades descartaron riesgo en consumir pollo y huevo | Composición LR
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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) confirmó un brote de influenza aviar en aves de traspatio del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo (Lambayeque). Tras detectarse la enfermedad, se activaron los protocolos sanitarios, que incluyeron el sacrificio y entierro de 54 aves para evitar la propagación del virus.

La entidad informó que el caso corresponde a aves de crianza doméstica y que no compromete, por el momento, a las granjas comerciales de la región. No obstante, como medida preventiva, se reforzó la vigilancia epidemiológica y los controles de bioseguridad en todas las unidades de producción avícola.

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Senasa intensifica controles en 29 granjas de Lambayeque

El jefe del Senasa en Lambayeque, Félix Bobadilla, detalló que el brote fue identificado en un grupo de aves de traspatio del distrito de Reque.

"Se ha confirmado un brote de influenza aviar en aves de traspatio en el distrito de Reque. Producto de esto se han afectado 54 aves, cuyas medidas sanitarias ya se han implementado, como es el sacrificio y entierro de estas", indicó.

Tras la confirmación del caso, la institución intensificó la supervisión de las 29 granjas avícolas que operan en la región. Estos establecimientos albergan aproximadamente 600.000 aves de postura y 2 millones de pollos broiler (de engorde), por lo que se ha solicitado a los productores reforzar estrictamente las medidas de bioseguridad para prevenir nuevos contagios.

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Descartan contagio en personas por consumir pollo o huevos

Ante la preocupación generada por el brote, Bobadilla hizo un llamado a la calma y aseguró que la población puede seguir consumiendo carne de pollo y huevos con total seguridad.

El funcionario precisó que la influenza aviar detectada afecta únicamente a las aves y que no existe riesgo de contagio para las personas a través del consumo de estos alimentos.

"Los humanos no nos podemos contagiar de la influenza aviar por ningún medio; esto incluye el consumo de carne o de huevos. Esta enfermedad es únicamente de las aves", afirmó.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar difundir información falsa sobre la enfermedad y recordaron que cualquier sospecha de mortalidad inusual en aves debe ser comunicada de inmediato al Senasa para activar los protocolos correspondientes.

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