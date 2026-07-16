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Corte de Lambayeque capacitará a jueces de paz para atender casos de violencia en Cañaris

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque capacitará a jueces de paz para mejorar la atención a casos de violencia contra mujeres y familias, enfocándose en la interculturalidad.

Este evento contará con la participación de expertos que compartirán herramientas para optimizar la respuesta institucional. Foto: difusión.
Este evento contará con la participación de expertos que compartirán herramientas para optimizar la respuesta institucional. Foto: difusión.
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Con el compromiso de garantizar una atención oportuna, segura e intercultural a las personas en condición de vulnerabilidad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), en coordinación con el Servicio de Atención Rural (SAR), desarrollará una jornada de capacitación dirigida a jueces de paz de este Distrito Judicial, con especial énfasis en los jueces de paz del distrito de Cañaris.

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La actividad tiene como objetivo potenciar las capacidades de los jueces de paz para la atención adecuada de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, promoviendo una actuación basada en los enfoques intercultural, de género, derechos humanos, justicia comunitaria, pertinencia lingüística y territorialidad.

Como parte de la quinta sesión del programa de capacitación, el próximo 17 de julio, en el distrito de Cañaris, se llevará a cabo una coordinación multisectorial de la justicia de paz con autoridades comunales y operadores locales, espacio que busca consolidar el trabajo articulado entre las instituciones y actores involucrados en la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia.

Durante la jornada se desarrollarán los temas "Roles y funciones de las autoridades comunales y operadores de justicia", "Ruta y protocolo de atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar" y "Estrategia Rural Multisectorial: principios de coordinación de la justicia de paz con autoridades comunales y operadores de justicia", orientados a optimizar la respuesta institucional y comunitaria frente a esta problemática.

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La capacitación estará a cargo de la Mg. Lourdes Contreras, socióloga y gestora local del Servicio de Atención Rural (SAR) Cañaris, y del abg. Hans Alarcón Bernal, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de Lambayeque, quienes compartirán herramientas y lineamientos para una intervención articulada y con enfoque intercultural en beneficio de la población.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de promover una justicia cercana a la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo de las competencias de los jueces de paz y a la coordinación con las autoridades comunales para brindar una respuesta eficaz frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, especialmente en las zonas rurales y de mayor vulnerabilidad.

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