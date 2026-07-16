Corte de Lambayeque capacitará a jueces de paz para atender casos de violencia en Cañaris

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Con el compromiso de garantizar una atención oportuna, segura e intercultural a las personas en condición de vulnerabilidad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), en coordinación con el Servicio de Atención Rural (SAR), desarrollará una jornada de capacitación dirigida a jueces de paz de este Distrito Judicial, con especial énfasis en los jueces de paz del distrito de Cañaris.

La actividad tiene como objetivo potenciar las capacidades de los jueces de paz para la atención adecuada de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, promoviendo una actuación basada en los enfoques intercultural, de género, derechos humanos, justicia comunitaria, pertinencia lingüística y territorialidad.

Como parte de la quinta sesión del programa de capacitación, el próximo 17 de julio, en el distrito de Cañaris, se llevará a cabo una coordinación multisectorial de la justicia de paz con autoridades comunales y operadores locales, espacio que busca consolidar el trabajo articulado entre las instituciones y actores involucrados en la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia.

Durante la jornada se desarrollarán los temas "Roles y funciones de las autoridades comunales y operadores de justicia", "Ruta y protocolo de atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar" y "Estrategia Rural Multisectorial: principios de coordinación de la justicia de paz con autoridades comunales y operadores de justicia", orientados a optimizar la respuesta institucional y comunitaria frente a esta problemática.

La capacitación estará a cargo de la Mg. Lourdes Contreras, socióloga y gestora local del Servicio de Atención Rural (SAR) Cañaris, y del abg. Hans Alarcón Bernal, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de Lambayeque, quienes compartirán herramientas y lineamientos para una intervención articulada y con enfoque intercultural en beneficio de la población.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de promover una justicia cercana a la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo de las competencias de los jueces de paz y a la coordinación con las autoridades comunales para brindar una respuesta eficaz frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, especialmente en las zonas rurales y de mayor vulnerabilidad.