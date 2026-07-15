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UNALM admite error en examen de admisión 2026-II tras controversia y publica nueva lista de ingresantes

Tras las quejas por presuntas irregularidades, la Universidad Nacional Agraria La Molina revisó el proceso de admisión, ya que reconoció que omitió considerar la segunda opción de carrera de los postulantes, lo que afectó el ingreso de algunos de ellos.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) admitió un error en el examen de admisión 2026-II tras denuncias de irregularidades en la asignación de vacantes.
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) admitió un error en el examen de admisión 2026-II tras denuncias de irregularidades en la asignación de vacantes. | composición LR
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) reconoció un error en el proceso del examen de admisión 2026-II, realizado el pasado 12 de julio, luego de que postulantes, padres de familia y academias denunciaran presuntas irregularidades en la asignación de vacantes. La institución informó que omitió considerar la segunda opción de carrera consignada por los postulantes, lo que afectó el orden de mérito y el ingreso de algunos aspirantes.

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios señaló que, tras identificar la omisión, la Comisión Permanente de Admisión dispuso una revisión integral del proceso e hizo una asignación complementaria de vacantes, cuyos resultados fueron publicados este 14 de julio mediante una lista adicional de ingresantes.

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¿Qué error reconoció la Universidad Agraria La Molina?

Según explicó la UNALM, el proceso de admisión debía respetar lo establecido en el artículo 98 de la Ley Universitaria, que dispone que el ingreso a las universidades públicas se realiza por concurso público y en estricto orden de mérito.

No obstante, luego de publicar los resultados, la universidad detectó que no se tomó en cuenta la segunda opción de carrera elegida por los postulantes, lo que alteró la correcta distribución de algunas vacantes conforme a las reglas del concurso.

Frente a ello, las autoridades universitarias ordenaron una revisión completa del proceso y efectuaron la reasignación de las vacantes afectadas, para lo cual publicaron una lista complementaria de ingresantes.

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Quejas de postulantes precedieron el comunicado

El pronunciamiento de la universidad se produjo luego de que decenas de postulantes, familiares y representantes de academias de preparación alegaran presuntas irregularidades en los resultados del examen de admisión realizado el 12 de julio.

Las críticas apuntaban a posibles errores en la asignación de vacantes y en la evaluación del orden de mérito, situación que finalmente fue reconocida parcialmente por la institución al confirmar la omisión de la segunda opción de carrera.

UNALM asegura que actuó para garantizar transparencia

En su comunicado, la Universidad Nacional Agraria La Molina afirmó que "las medidas adoptadas buscan garantizar la legalidad, la equidad y el respeto al mérito académico de los postulantes".

Asimismo, reafirmó su compromiso con "la transparencia, la meritocracia y la seguridad de sus procesos de admisión", y señaló que la revisión se realizó bajo la supervisión de las autoridades universitarias para proteger los derechos de todos los participantes.

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