La Municipalidad de Chiclayo alertó que existen 323 inmuebles en mal estado y/o abandonados que colapsarían. | Composición LR | Emmanuel Moreno

La Municipalidad de Chiclayo alertó que existen 323 inmuebles en mal estado y/o abandonados que colapsarían. | Composición LR | Emmanuel Moreno

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La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) advirtió que 323 inmuebles en mal estado o abandonados del cercado de la ciudad podrían colapsar ante las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, cuya ocurrencia se prevé entre finales de 2026 e inicios de 2027. La situación genera preocupación debido a que una parte importante de estas edificaciones continúa ocupada por familias y negocios.

Jesús Yesquén Bances, responsable del Centro de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de la MPCh, informó el miércoles 9 de julio que la mayoría de estos inmuebles corresponde a antiguas casonas ubicadas en calles principales de la capital lambayecana. Según explicó, muchas presentan un avanzado deterioro e incluso algunas se encuentran en estado ruinoso, por lo que representan un alto riesgo ante eventuales precipitaciones de gran intensidad.

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El funcionario precisó que uno de los principales obstáculos para intervenir estas estructuras es que varios propietarios no han podido ser ubicados, mientras que otros residen en el extranjero o se niegan a ejecutar la demolición de los inmuebles.

"Hay inmuebles cuyos propietarios no han sido ubicados, algunos porque residen en el extranjero. Por ello, hemos tenido que acudir al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch), que tiene el registro de contribuyentes, para notificarlos. En esto también estamos coordinando con el Ministerio Público. Hablamos de que muchas de estas casas van a colapsar totalmente por las lluvias", señaló Yesquén.

El 40% de los inmuebles aún están ocupados

La situación resulta aún más preocupante porque, de acuerdo con Defensa Civil, alrededor del 40% de estas edificaciones continúa en uso. En algunos casos funcionan negocios y, en otros, viven familias o inquilinos, lo que incrementa el riesgo de pérdidas humanas si ocurre un desplome.

Ante este panorama, Yesquén exhortó a los propietarios a adoptar medidas inmediatas para reforzar o demoler las estructuras que representen un peligro y pidió a los vecinos mantenerse alertas y reportar cualquier señal de deterioro que pueda comprometer la seguridad.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que continuará coordinando acciones con el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch) y el Ministerio Público para ubicar a los propietarios y agilizar las intervenciones necesarias antes de la llegada de las lluvias pronosticadas para la costa norte del país.

Las autoridades reiteraron que la prevención será clave para evitar tragedias durante un eventual episodio del Fenómeno El Niño, especialmente en zonas donde existen edificaciones antiguas que presentan graves daños estructurales.

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